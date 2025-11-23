HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 22 de noviembre, en Extremadura?
El cuadro está en el Museo Reina Sofía de Madrid. E. P.

Gernika y el perdón pendiente

El Estado español legítimo en 1937 era el de la República que encargó precisamente el cuadro a Picasso para denunciar el bombardeo ante el mundo

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

En los últimos días hemos vuelto a escuchar la petición de que el Estado pida perdón por el bombardeo de Gernika. La demanda, formulada por ... el propio lehendakari Imanol Pradales en el Parlamento Vasco, apela a la idea de una deuda pendiente, aunque a la vez admite que el actual Gobierno «nada tiene que ver» con el de 1937. «Simplemente se trata de hacer presente la verdad y la justicia desde el compromiso con la libertad y la democracia que debiera guiar su actuar. No reclamamos al Estado español ni más ni menos que lo que hará el presidente de Alemania», señaló el viernes en alusión a la visita que Frank-Walter Steinmeier hará a Gernika la próxima semana. El primer presidente alemán que visita la villa, convertida en un icono universal de la paz. Algo más que un símbolo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  2. 2 Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito
  3. 3 Hasta siete viviendas afectadas en un incendio en Hervás
  4. 4

    El principal testigo era el homicida
  5. 5 Herido grave un motorista de 28 años tras salirse de la carretera cerca de Valverde de Mérida
  6. 6

    Las acusaciones contra Sánchez y Gallardo quieren tener voz propia en el juicio
  7. 7 Santa Cecilia suena en el centro de Badajoz y se saborea en Ifeba
  8. 8 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  9. 9

    Médicos de familia alertan de que quedarán plazas desiertas en sus oposiciones del SES
  10. 10

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Gernika y el perdón pendiente

Gernika y el perdón pendiente