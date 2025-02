El exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez anuncia su candidatura para el Gobierno canario

Miguel Ángel Alfonso Madrid Lunes, 19 de diciembre 2022, 13:14 Comenta Compartir

El exdiputado de Podemos en el Congreso Alberto Rodríguez ha comunicado este lunes lunes la decisión «adoptada e irrevocable» de encabezar la lista autonómica de Proyecto Drago como candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las próximas elecciones de mayo de 2023. Un hecho que se produce perdió su escaño de diputado de Podemos después de ser declarado culpable de agredir a un policía durante unas protestas en La Laguna en 2014. Su asiento en el hemiciclo sigue vacío como «gesto de dignidad» después de mostrar diferencias con su expartido.

También ha expresado que su proyecto tiene voluntad de intentar con otras formaciones de izquierda y colectivos sociales de cara a configurar una candidatura de unidad, para lo cual ya hay conversaciones abiertas.

Sin embargo, no parece que vaya a ser sencillo formar una coalición tras aparecer, por tanto, otro competidor para Podemos en las autonómicas de Canarias. Los morados, de boca de su coportavoz Pablo Fernández, han reivindicado que su dirigente y vicepresidenta en el Gobierno de Canarias, Noemí Santana, es la persona llamada a «liderar» la conformación de una candidatura de unidad en la izquierda para las próximas elecciones de mayo y, en consecuencia, ha emplazado al exdiputado en el Congreso Alberto Rodríguez a integrarse en el espacio que ahora abandera Podemos.

El caso canario es singular en el proceso de reconfiguración de la izquierda, dado que hay una mesa de partidos en la que participa Podemos e IU de cara a conformar una candidatura amplia a la izquierda del PSOE.

Tirón electoral

Fuentes del espacio confederal ya dejaron claro que, en función de su resultado, se verá cómo se establece la relación con el proyecto Drago. No obstante, hay sectores dentro de la actual confluencia de Unidas Podemos reconocen el tirón electoral que tiene el exdiputado en el Congreso. Sin embargo, otras fuentes vinculados al partido reprochan la actitud de Rodríguez y que no es positivo para la unidad tomar actuaciones que menosprecian a la formación morada.

Rodríguez ya insistió en que fue condenado sin pruebas y en que la sentencia no recoge que deba ser privado de su acta de diputado. «Si yo no hubiera sido un diputado canario y obrero industrial ahora mismo yo seguiría en el Congreso. Si yo hubiera tenido un apellido compuesto o fuera diputado por la comunidad de Madrid o tuviera amistades más poderosas, esto no habría ocurrido», afirmó.