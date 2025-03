Alberto Garzón fichará por la consultora fundada por el exministro José Blanco

Solo tres meses después de abandonar el Gobierno tras la investidura de Pedro Sánchez, el exministro de Consumo, Alberto Garzón, ha encontrado nueva ocupación en ... la empresa privada. El excoordinador de Izquierda Unida se incorporará próximamente a Acento, la consultora sobre asuntos públicos fundada por el exdirigente socialista José Blanco, su actual CEO y exministro de los Ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero. La firma también está presidida por Alfonso Alonso, que formó parte de Gobiernos del PP y fue líder de los populares en el País Vasco.

Garzón, según explican fuentes conocedoras de este movimiento, asumirá la Dirección de Prospectiva GeoPolítica de Acento, pero antes deberá obtener el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses, dado que el dictamen de este organismo es requisito indispensable para nuevas actividades de exaltos cargos del Gobierno, especialmente al no haberse cumplido todavía dos años desde que dejara su puesto como ministro.

La consultora por la que Garzón está a punto de fichar suele estar interesada en perfiles relacionados con la política para desarrollar su actividad de influencia ante los gobiernos autonómicos, central y europeo. En su nómina de expertos se encuentran también los exministros socialistas Valeriano Gómez y Elena Valenciano.

La noticia no ha pasado desapercibida en Podemos, formación crítica desde sus inicios con las puertas giratorias y con las que el dirigente de IU compartió Grupo Parlamentario durante las últimas legislatura. Pablo Echenique, exportavoz de los morados en el Congreso, afeó esta decisión comentando la noticia con una escueta pero lapidaria frase: «Y yo solamente voy a decir que estoy muy orgulloso de ser de Podemos».

El exministro de Consumo había manifestado, tras su renuncia a la coordinación de IU, su intención de retomar su tesis doctoral y asumir «alguna plaza de profesor universitario en alguna universidad».

Renovación de cargos

Garzón decidió abandonar la primera línea política, primero al renunciar a ir en las listas al Congreso en las pasadas elecciones generales, tras estar 12 años como diputado en el Congreso, y apelando a la necesidad de renovar los cargos públicos y políticos.

En una carta a la militancia de IU, explicó que su renuncia al frente del partido era una decisión «muy meditada» y que formaba parte de la hoja de ruta que personalmente asumió hace tiempo. También dijo que la política entraba en una nueva fase y que daba «un paso a un lado», donde ahora tocaba hacer política desde la «trinchera» que supone ser un militante de base.

Por otro lado, Garzón manifestó también que la primera línea política era muy sacrificada y no estaba exenta de «costes». «Durante todos estos años he visto lo mejor y lo peor de la política, y ambas cosas me han atravesado implacablemente», expuso a su militancia.