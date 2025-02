El agua de Doñana irrumpe en la campaña electoral

La conservación del Parque Nacional de Doñana entra en campaña electoral. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo visitaron este jueves la provincia de Huelva y ... en sus comparecencias se han cruzado los cuchillos a cuenta de la ley aprobada por el Parlamento andaluz, en el que el PP tiene mayoría absoluta, para legalizar el regadío de cultivos a cuenta de los recursos hídricos acumulados en el subsuelo de este paraje protegido.

Feijóo aseguró primero que Doñana no se toca y que el Gobierno trata de «manosear» en la decisión del Ejecutivo andaluz para regularizar el cultivo en estas tierras y que suponen el sustento económico de una docena de municipios, algunos de ellos gobernados por el PSOE. El líder del PP culpó a Sánchez y a la vicepresidenta tercera Teresa Ribera de no haber acometido las obras para garantizar el regadío a esta zona. «No es coherente viajar en falcon y no crear infraestructuras», acusó Feijóo, al que apenas dos horas después respondió Sánchez.

Feijóo pide al Gobierno «no manosear» Doñana. / ep EP

El presidente del Gobierno reclamó resguardar el legado de este parque nacional, el mayor humedal de Europa, para las futuras generaciones. Sánchez insistió en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dictado sentencia y prohibido la explotación de los acuíferos. «Es un atropello que va a conllevar una multa de la Comisión Europea y que pagaremos todos los españoles», resumió el líder socialista.

Sánchez aseguró en su visita al parque nacional que la posición del Gobierno y del PSOE no se debe a intereses electoralistas de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Pero lo cierto es que tanto PSOE como PP se juegan en las urnas nuevos espacios de poder, entre ellos la Diputación de Huelva, uno de los grandes bastiones que les quedan a los socialistas en Andalucía. Alcaldes del PSOE como el de Moguer, una población de 22.000 habitantes, reclaman a la Junta del PP y al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que se sienten a negociar y dejen de lado «excusas de patio de colegio».

Sánchez pide a la Junta desde Doñana que «rectifique» y que vuelva «a la legalidad europea». EP

La UE usará todas sus armas

La Unión Europea insistió este jueves en que no admitirá, en ningún caso, leyes que permitan las explotación de las aguas subterráneas de Doñana. Lo puso una vez más negro sobre blanco el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, en una respuesta por escrito a las pregunta de los eurodiputados socialistas César Luena y Javi López. La UE, zanjó el comisario, pondrá «todos los medios a su alcance» para que se cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que exige la protección de las aguas subterráneas en Doñana.