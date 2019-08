Los afectados del Spanair aún reclaman justicia Afectadas por la tragedia aérea depositan rosas en el momumento a las víctimas. / Mariscal / EFE Reclaman al Estado que pida perdón en el undécimo aniversario de la tragedia aérea en la que murieron 154 personas R.C. Madrid Martes, 20 agosto 2019, 19:40

Las víctimas del vuelo JK5022 de Spanair lamentaron este martes que «el Estado no haya perdido perdón». Lo hicieron al cumplirse once años del accidente aéreo, en el que perdieron la vida 154 personas y 18 resultaron heridas después de que el avión en el que viajaban se estrellase al intentar despegar del aeropuerto madrileño de Barajas. Pese a todo, los afectados confían en que haya «un cambio de actitud» en los grandes partidos para que se depuren responsabilidades, ya que hasta ahora se han sentido «maltratados» y «abandonados» . Junto al monumento en memoria de los fallecidos situado a la entrada del madrileño Parque Juan Carlos I, afectados del siniestro rindieron un homenaje a sus seres queridos con una ofrenda floral y una lectura de poemas en su recuerdo.

Las víctimas reclaman que se ponga en marcha de nuevo la Comisión de Investigación del Accidente en el Congreso, interrumpida por las elecciones generales de abril, y que haya una reforma profunda en la normativa aérea española.

En rueda de prensa y acompañada por otras víctimas, la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, Pila Vera, reconoció que han perdido «esta guerra» porque en estos once años no ha habido «ni verdad, ni reparación ni Justicia». Vera recalcó que si el Estado admitiera que se equivocó sería el primer paso para dar continuidad a la voluntad de querer saber lo que realmente pasó. Hace unas semanas, la asociación remitió una carta al presidente Pedro Sánchez para solicitarle una reunión, de la que aseguran que no han tenido respuesta.