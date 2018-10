Adiós de nuevo, Wellington Quedan seis meses para la hecatombe, que algunos celebrarán al estilo del 'Badajoz Day, que todos los años se recuerda en el castillo de Nottingham. Aunque Wellington se estrelló contra los muros pacenses varias veces, y sembró de cadáveres los campos de la Albuera, finalmente consiguió tomar Badajoz a sangre y fuego JACINTO J. MARABEL ESCRITOR Jueves, 1 noviembre 2018, 00:21

Todas las guerras son comerciales. En 1809 España estaba sometida a los dictados de Napoleón, lo que equivalía a decir de Europa, pues tal era su dominio sobre el Continente que sólo Gran Bretaña se atrevía a cuestionarlo. Las huestes de Su Graciosa Majestad entraron por Zarza la Mayor para librarnos del yugo del Emperador a cambio de pingües beneficios coloniales, pero apenas bastaron unos días para que los franceses les zurraran la badana y emprendieran una deshonrosa retirada a través de la sierra de Guadalupe, famélicos, harapientos y comidos de chinches. De este modo, los ingleses entraron en Badajoz, donde sus oficiales holgaron a gusto en los numerosos banquetes que les brindamos mientras las tropas acantonadas en las inmediaciones sufrían los terribles miasmas del Guadiana. Murieron más de 5.000 hombres en apenas dos meses y fue tal el desastre que el Día de los Inocentes de aquel año, el teniente general Arthur Wellesley reagrupó lo que quedaba del ejército, espetó que no debía nada a los extremeños, y volvió grupas a la frontera jurando no regresar jamás.

Hace dos años el 51,9% de los británicos decidieron abandonar Europa. ¿Es posible tomar una decisión de este calado con tan exigua mayoría? Los independentistas catalanes piensan que sí. El sentido común, lo contrario. En cualquier caso, el Brexit (british exit) fue una pírrica victoria de los eurófobos que hundió la libra esterlina llevándose por delante al primer ministro David Cameron. Su sucesora, Theresa May, invocó el artículo 50 del Tratado de la Unión bailando al ritmo de Abba y puso término a la salida: 29 de marzo de 2019. Desde entonces lleva asomada al precipicio, dando pábulo a que los salvianis, lepenes y puigdemones de turno acrecienten la clientela, inmersa en una negociación que es el vivo ejemplo del Dilema del Prisionero de suma cero, enunciado por el matemático y Premio Nobel John von Neumann, donde todos pierden porque nadie está por la labor de cooperar en beneficio del interés común.

No lo están, sobretodo, quienes abogan por una salida dura para convertir Gran Bretaña en la Singapur del norte, un paraíso del anarcocapitalismo, libre de impuestos y regulaciones, en competencia desleal con la Unión Europea.

En el peor de los escenarios, un divorcio sin acuerdo precipitaría una crisis económica auspiciada por la espiral de pánico en la que ya ha entrado la banca, arrastrando a un buen número de multinacionales. Es por esto que May trata de jugar la baza del plan 'Chequers' con el que matar dos pájaros de un tiro: aprobar la libertad aduanera para cierto tipo de bienes y resolver la cuestión fronteriza en la Isla Esmeralda, procurando no desestabilizar los acuerdos de paz del Viernes Santo ni dar alas a los católicos irlandeses para acariciar la deseada reunificación con el Ulster. Una posibilidad inconcebible para los tories encabezados por Boris Johnson y David Davis, que están a dos votos de proponer una moción de censura contra su líder y han auspiciado otra variante: permanecer en el Espacio Económico Europeo siguiendo el modelo de Noruega, Liechtenstein e Islandia, hasta cerrar un acuerdo favorable al estilo del CETA con Canadá.

El Consejo Europeo reunido en la reciente cumbre de Salzburgo no admitió ninguna de estas opciones y el tiempo apremia a May, prisionera del sector más intransigente de su partido y de un 40% de la población que, según las últimas encuestas, es el porcentaje actual de irreductibles al Brexit.

Con la espada de Damocles sobre la cabeza, la premier británica ha comparecido este miércoles en el influyente Comité Parlamentario 1922 buscando el plácet para prolongar dos años más las negociaciones, aun reconociendo la inviabilidad de la propuesta. En verdad, no hay vuelta atrás y todos apuestan a que los ciudadanos británicos no votarán en las elecciones de mayo al Parlamento Europeo, pese a la agónica opción de última hora que supondría la retirada in extremis avalada por la Justicia europea, pendiente de resolver la revocación de la consulta planteada por el Tribunal de Sesiones de Edimburgo.

Porque como usted sabrá, el general Wellesley regresó a la ciudad, afamado ya para la posteridad como Lord Wellington. Y aunque se estrelló contra sus muros dos veces más y sembró de cadáveres los campos de La Albuera, finalmente consiguió tomar Badajoz a sangre y fuego, legando su impronta a la particular Historia Universal de la Infamia. Ciertamente, las guerras comerciales son todas terribles y no encuentro que haya nada que celebrar. Aunque puede que otros sí lo hagan.