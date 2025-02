Las acusaciones piden la retirada del pasaporte a Begoña Gómez para que no vaya al G20

Las acusaciones populares han pedido al juez Juan Carlos Peinado que acuerde «la retirada del pasaporte» de Begoña Gómez si insiste en su intención de « ... no comparecer» el próximo 18 de noviembre, cuando el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid la ha citado para comunicarle la admisión a trámite de la última querella que ha provocado su imputación por los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional. Las acusaciones insisten en que consideran indispensable quitar el pasaporte a la esposa del presidente «a los efectos de asegurar su presencia para las diligencias acordadas».

La mujer de Pedro Sánchez pidió el lunes a Peinado que anule su citación porque Rosângela Da Silva la mujer del presidente brasileño, le ha invitado oficialmente a asistir a los eventos paralelos para cónyuges de los líderes que participaran en el G20 el 18 y el 19 de noviembre en Río de Janeiro. Y esa invitación le «imposibilita» estar en Madrid y acudir a la citación en los juzgados de Plaza de Castilla.

«Lo que resulta extraordinario es que un investigado decida de modo unilateral que no va a acudir, presente un escrito en el Juzgado, no para pedir autorización o dispensa, sino para manifestar directamente su imposibilidad y dar por hecho que saldrá de España sin más» afirman en su alegato Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír y Manos Limpias. «De ahí que proceda la adopción de medidas cautelares de retirada del pasaporte para evitar frustrar requerimientos judiciales», apuntan las acusaciones, que piden a Peinado que no permita a Gómez saltarse la cita y que la advierta de que no comparecer, entre otras consecuencias legales, podría acarrear una orden de detención.

«Asiento» en el plenario

La petición de Gómez al juez para anular la citación incluye una copia de la invitación de la primera dama brasileña a Begoña Gómez en la que se garantiza que la mujer de Sánchez tendrá «asiento en la sala plenaria junto a la delegación de su país, así como una sala reservada para cónyuges y un espacio para las reuniones bilaterales que quiera organizar».

La mujer de Lula Da Silva escribe a Gómez que su «presencia será altamente apreciada» y que espera su asistencia para hablar de temas como «empoderamiento de las mujeres» o el «lanzamiento oficial de la alianza global contra el hambre y la pobreza.

Más allá de la cumbre, la defensa de Gómez en su carta explica que ve innecesario en cualquier caso que la mujer de Pedro Sánchez acuda en persona a los juzgados de plaza de Castilla para el trámite de que le sean comunicados en persona los nuevos cargos que se le imputan. En esa línea, el abogado de la imputada, el exministro socialista Antonio Camacho, informa a Peinado, «a efectos de facilitar la labor del juzgado» que Gómez tienen «perfecto conocimiento» de la nueva querella y los nuevos delitos que le atribuyen.

Es más, el letrado recuerda al juez que «ninguna norma impone que la notificación de la citada querella sea personal», por lo que no ve la necesidad de que su clienta acuda al juzgado, cuando se le pueden «notificar los actos» en su domicilio. El abogado garantiza que el «derecho de defensa» de Gómez está «salvaguardado» aunque no recoja en persona el auto por el que se le confirman los nuevos cargos.