El exjefe de ETA Txeroki, absuelto de un atentado en Bilbao por falta de pruebas

La Audiencia Nacional ha absuelto por falta de pruebas al exjefe del aparato militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, juzgado por haber participado presuntamente en la comisión de un atentado con coche-bomba en Bilbao el 12 de enero de 2002, en el que se produjeron numerosos daños materiales y algunos heridos leves.

La Fiscalía solicitó una condena para el acusado de 32 años de cárcel por los delitos de estragos terroristas, robo y hurto de uso de vehículo a motor con intimidación y detención ilegal con fines terroristas.

En su sentencia, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala Penal consideran que procede la absolución «ante la insuficiencia de la prueba de cargo practicada» en el juicio celebrado el 12 y 13 de septiembre que permita establecer, más allá de toda duda razonable, la participación del acusado en los hechos.

Los magistrados señalan que los indicios aportados por la Fiscalía o la declaración del testigo y exmiembro de ETA ya condenado por estos hechos, Gorka Martínez, en dependencias policiales de la Ertzaintza, no son prueba suficiente para enervar su presunción de inocencia.

El tribunal explica que durante la vista oral el testigo afirmó que no conocía al acusado al tiempo de producirse los hechos y que el domicilio que tenía alquilado en Bilbao pudo ser eventualmente usado por miembros de ETA y, por tanto, por Txeroki, pero que no lo recordaba. «Mi colaboración con ETA se reducía básicamente a proporcionar un domicilio y un garaje y por cuestiones de seguridad la organización siempre me dejó bien claro que cuanto menos supiera, mejor», relató Martínez.

En relación con este testimonio, la sección presidida por el magistrado Joaquín Delgado recuerda la doctrina del Tribunal Supremo sobre la ineficacia de las declaraciones policiales por sí solas para desvirtuar la presunción de inocencia, de modo que en el presente caso habría que acudir a otras fuentes de prueba.

En este sentido, la resolución indica que la prueba de cargo queda reducida a las periciales, entre ellas las realizadas por los agentes sobre la inspección ocular que «nada aportan con relación a la autoría de los hechos y que no ha resultado controvertido y las pruebas de inteligencia sobre la vinculación del acusado con el atentado».

Declaración policial

En definitiva, concluye la Sala, «la valoración crítica que merece la prueba desarrollada en el plenario de esta causa frente al acusado es notoriamente insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, puesto que o no se han aportado los elementos de juicio sobre los que el tribunal debe alcanzar su propia convicción, o bien estos se encuentran fuera de las garantías procesales exigidas por la jurisprudencia, como la declaración en sede policial de uno de los testigos al ser detenido como colaborador de la organización terrorista».

La vista oral se celebró después de que Francia entregara a Txeroki en agosto para que fuera enjuiciado por este atentado y compareciera por otras causas relacionadas con la banda terrorista.

Aspiazu Rubina nació en Bilbao hace 49 años y se integró en ETA en el año 2000, como colaborador del 'comando Ituren'. Más tarde se integraría en el 'comando Vizcaya', al que se atribuyen varios atentados cometidos entre 2001 y 2003. Desde 2003 hasta su detención en 2008 fue el jefe militar de la organización.

Txeroki fue detenido en Cauterets (en los Pirineos franceses) el 17 de noviembre de 2008 en una operación contra la cúpula de la banda terrorista. Durante su dirección de los comandos mantuvo un enfrentamiento directo con el entonces número uno de la banda, el ya fallecido Javier López Peña, alias Thierry. Pese a haber sido ya juzgado y condenado en Francia por integración en organización armada, por lo que se encuentra preso, Aspiazu Rubina también ha sido investigado por numerosas causas en España y está a la espera de nuevos juicios.