El PP abre la puerta a respaldar la postura del Gobierno sobre el Sáhara

De entre el chaparrón de críticas que soportó el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores en el Congreso, el Gobierno encontró un elemento positivo. Las valoraciones negativas del PP se centraron en las formas y no en el fondo de la solución autonómica para el Sáhara Occidental. Los populares se reafirmaron este jueves en esa línea y supeditaron la recuperación del consenso a que el Ejecutivo se disculpe por su actuación «unilateral».

La coordinadora y portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, señaló que el Gobierno debe «pedir disculpas» tras el cambio de posición en el Sáhara sin consultarlo con el principal partido de la oposición. «Estamos en disposición de trabajar de una manera conjunta con el Gobierno» en política exterior, «pero evidentemente tienen que rectificar» su forma de actuar.

El PP no se opone a la vía de la autonomía y mientras gobernó nunca la rechazó desde que Marruecos la puso sobre la mesa en 2007. Considera, al igual que el Gobierno de Pedro Sánchez, que es una fórmula que encaja en la tradicional doctrina de buscar una solución consensuada entre las partes en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El PP no está lejos de la tesis de que la autonomía del Sáhara es «la base más seria, creíble y realista» para trabajar en la búsqueda de una solución al diferendo tras casi medio siglo sin avances con el referéndum de autodeterminación como única alternativa. El enfado de los populares obedece a que fue ignorado en la toma de la decisión y a que desconoce las razones que han movido al Gobierno.

Discrepancia de fondo

Mientras el Ejecutivo y el PP acercan posturas entre bambalinas, el socio y los aliados del PSOE ahondaron su desacuerdo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, señaló que la comparecencia de Albares no ha disminuido el desacuerdo de Podemos porque las diferencias sobre el Sáhara «son de fondo» y el ministro no respondió a los interrogantes planteados. Tras colocar la salvaguarda de que la coalición no está en peligro, volvió a lamentar «la incoherencia y la opacidad» del Gobierno.

Los aliados fueron más allá de las palabras. El PNV, por un lado, y Esquerra y Bildu, por otro, presentaron este jueves sendas iniciativas parlamentarias para forzar a los socialistas a votar sobre la autodeterminación de la excolonia. Los nacionalistas vascos registraron una proposición no de ley para que el Congreso rechace el cambio del Gobierno y respalde el derecho de autodeterminación del Sáhara. El texto del PNV señala que es necesario que la Cámara muestre su desacuerdo con el respaldo de España «sin matices a las aspiraciones y ambiciones marroquíes».

Esquerra y Bildu presentaron otra proposición para respaldar la celebración de un referéndum en la que fuera colonia española hasta 1976. Esa consulta, según los independentistas catalanes y vascos, garantizaría conforme al derecho internacional «una solución política justa, realista, viable, duradera y mutuamente aceptable en el Sáhara».

El PSOE se encontrará en ambos casos en un brete porque si bien la solución autonómica es, a su entender, «la más realista», no excluye el ejercicio de la autodeterminación, como recogen las resoluciones de Naciones Unidas.