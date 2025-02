Abatido el atracador de un banco tras un tiroteo en Burgos

Yolanda Fernández y Manel González Burgos Jueves, 6 de julio 2023, 15:11 Comenta Compartir

Un atracador ha sido abatido por la Policía Nacional de Burgos en la calle Condesa Mencía a la altura del 116 tras un tiroteo. El suceso ha ocurrido este jueves a las 10:56 de la mañana tras un intento de robo en la sucursal del banco Santander del G-3.

Tras recibir el aviso de que un hombre había accedido a la oficina bancaria, rociado con gasolina a una trabajadora e intentando prenderle fuego, varias dotaciones de policía se han personado en pocos minutos rodeando la sucursal donde se ha producido fuego cruzado y el atracador ha sido finalmente abatido.

Se ha solicitado asistencia al 1-1-2 para una persona herida de bala pero los servicios sanitarios solo han podido confirmar la muerte del hombre, de 51 años, tras intentar reanimarle sin éxito. El personal sanitario ha atendido también a la mujer a la que han intentado prender fuego y a varias personas con ataques de ansiedad.

La Policía Nacional mantiene acordonada toda la manzana, ya que el tiroteo se ha producido en la calle, en plena huída del hombre que, según testigos presenciales portaba un arma con el que habría encañonado a los agentes cuando han intentado reducirle.

Actuación de la Policía Nacional

La empleada de la sucursal bancaria situada llamó a la Policía Nacional de Burgos informando de que estaban sufriendo un atraco y de que un hombre había entrado en la oficina con un arma, rociando con gasolina a una de las trabajadoras. Aprovechando el pánico ocasionado, había cogido el dinero emprendiendo la huída por la calle Duque de Frías, siendo seguido por la empleada del banco, quien seguía en contacto telefónico con la Sala del 091.

La Policia Nacional informa de que en la zona donde ha ocurrido el atraco se encontraba una patrulla policial de paisano compuesta por dos agentes, quienes fueron los primeros que han acudido a la intervención, enfrentándose con el atracador, dándole el alto.

El atracador, en lugar de deponer su actitud, se enfrentaba a los agentes y les encañonaba con el arma que portaba, teniendo los policías que utilizar sus armas reglamentarias para repeler la intervención. El varón fue herido en el cuello y los servicios sanitarios, pese a intentar reanimarle, no consiguieron salvar su vida.

Conmoción en el barrio

Los propietarios de un bar cercano vieron al hombre pasar frente al establecimiento. Desde la confusión inicial, explican que le vieron nervioso, agitado. También lo vieron salir corriendo con otra persona persiguiéndolo y oyeron disparos. Aseguran que es un cliente habitual de varios establecimientos de la zona y se preguntan «por qué habrá intentado atracar el banco».

Tras este suceso, los vecinos del barrio temen por su seguridad: «Tenemos una inseguridad... No sabemos a donde vamos a llegar. Viendo el panorama, cada vez ocurren más desgracias en Burgos», apunta Juan que no se explica lo ocurrido este jueves. «Que haga esto en pleno día, cuando la gente está en la calle... Hay carnicerías, tiendas... Es un peligro, no sé qué les espera a las nuevas generaciones», sentencia.

Temas

Atracos

Burgos