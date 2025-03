El PP abandona el pacto antitransfuguismo por su «uso torticero»

María Eugenia Alonso Madrid Martes, 15 de junio 2021, 15:31 | Actualizado 17:42h. Comenta Compartir

El PP abandona el pacto antitransfuguismo del que es fundador y que firmó en 1998 junto a otros trece partidos. En una carta enviado al Ministerio de Política Territorial, los populares informan de la decisión y se quejan a Miquel Iceta de que el acuerdo ha perdido la «imparcialidad» y ha caído preso de «la instrumentalización política» y de la «utilización partidista».

Tras el informe elaborado por el comité de expertos del Pacto Antitransfuguismo, que considera «tránsfugas« al presidente murciano, Fernando López Miras y a los diputados de Ciudadanos que tumbaron la moción de censura, la responsable de política local del PP, Raquel González, envió la misiva a Iceta en la que no reconoce el informe del comité, que considera nulo, y le acusa de hacer «un uso torticero» del pacto.

La formación de Casado lamenta además que no se tuviese en cuenta su petición para convocar la comisión de seguimiento que analizace lo ocurrido en Murcia. «Si el ministro no hace caso al primer partido de la oposición y fundador del pacto, evidentemente consideramos que el acuerdo no está funcionamiento y que se está utilizando de manera torticera para atacar al PP. Y un sitio donde se nos deja al margen, pues nosotros lo abandonamos», ha aseverado la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.

El Ejecutivo, que sabía de la decisión del PP desde el pasado viernes, ha censurado su salida del pacto porque «es un instrumento fundamental para prevenir y evitar la corrupción y la compra y venta de escaños entre partidos». Para la portavoz gubernamental María Jesús Montero se trata de una decisión «impropia» del primer partido de la oposición que constata, en su opinión, «la deriva irresponsable que ha tomado la formación que dirige Pablo Casado».

El pacto queda «herido»

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha pedido al PP que «recupere la sensatez» y vuelva a sentarse en la mesa porque de no hacerlo el pacto, en vigor desde 1998, quedará «herido».

«No le viene bien para sus planes», ha defendido por su parte el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, que ha denunciado de nuevo la OPA que sobre su partido está planteando los de Casado. «Blanco y en botella», ha zanjado.