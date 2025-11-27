HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas
José Luis Ábalos entra en el Supremo esta mañana Eduardo Parra/EP

Ábalos durante la vista: «No voy a huir, no tengo dónde ir»

El ex ministro intervino en tono lastimero para asegurar que no tiene dinero ni patrimonio que le den cobertura para poder fugarse

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:02

«No voy a huir, no tengo ni siquiera dónde ir». José Luis Ábalos quiso tomar la palabra en la vistilla en el Tribunal Supremo ... en la que se decidía su futuro para hacer un llamamiento 'in extremis' al juez Leopoldo Puente para que no le mandara a la cárcel, tal y como acababa de pedir el jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el resto de la acusaciones.

