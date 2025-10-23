HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

José Luis Ábalos Efe

Ábalos pide al Supremo que expulse de la causa al PP y a Vox

El nuevo abogado del exministro tacha de «perversión» que los partidos políticos puedan personarse como acusación popular

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:42

José Luis Ábalos ha pedido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que expulse del 'caso Koldo' a los partidos políticos que ejercen como acusación ... popular, o sea al Partido Popular, que dirige a la decenas de organizaciones personas, y a Vox. Esta petición es la primera maniobra del abogado del exministro, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, que la pasada semana se hizo cargo de la defensa del imputado, tras la ruptura del diputado con su anterior letrado, José Aníbal Álvarez, después de que éste le presionara para llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

