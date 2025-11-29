HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 28 de noviembre, en Extremadura?
El exministro José Luis Ábalos, a su llegada a la vistilla en el Tribunal Supremo. Efe

Ábalos y Koldo empiezan a activar desde la cárcel 'espoletas retardadas' contra Sánchez

Su encarcelamiento marca una inflexión, en la que la nueva estrategia de ambos pasa por apuntar contra terceros sin autoinculparse aún

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

La denominan la estrategia de «las bombas de espoleta retardada». En la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en Anticorrupción daban por ... hecho que el ingreso en prisión José Luis Ábalos y Koldo García iba a activar una nueva fase en esta macrocausa con «revelaciones periódicas», muy medidas, programadas y que han quedado ya agendadas con un puñado de medios con los que ambos imputados vienen colaborando desde hace meses en la difusión de informaciones contrarias al Gobierno. Y así ha sido. Y así va a seguir siendo en las próximas semanas, vaticinan en el Supremo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

