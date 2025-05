Las zonas excluidas de la circulación son utilizadas como aparcamientos

J.A. Polo Sábado, 25 de marzo 2023, 14:48 Comenta Compartir

Cierto es que hay muchos vehículos y en determinados lugares y momentos es imposible encontrar un hueco para quedarlo bien estacionado, pero hacerlo donde está prohibido es un acto irresponsable que en algunos casos puede acarrear accidentes.

Un lugar muy socorrido para dejar el coche, y sobre todo la furgoneta o el camión de reparto, son las zonas excluidas de la circulación, los cebreados, que según dispone el artículo 170.g) es una marca vial de una zona marcada por franjas oblicuas paralelas, enmarcadas por una línea continua que ningún conductor debe entrar con su vehículo o animal en la citada zona, excepto los obligados a circular por el arcén.

En ciudad los gabinetes técnicos de las Policías Locales suelen fijar estas zonas antes de los pasos de peatones, para que pueda verse al viandante que va a cruzar, en las intersecciones para encauzar el tráfico y en las salidas de garajes para evitar que se invadan carriles del sentido contrario.

Estacionar en estas zonas excluidas de la circulación está considerado como una infracción leve, 80 euros sin detracción de puntos, siendo por tanto fácil de transgredir, de desobedecer, pensando que poco mal se hace al tráfico.

Pues no, a veces las circunstancias complican la situación y lo nimio, lo intrascendente se convierte en sustancial, en relevante. Pongamos por caso un furgón estacionado ante un paso de peatones donde un turismo atropella al viandante que no ha visto porque apareció tras el vehículo mal estacionado. Lo que parecía insignificante ha llevado al transeúnte al hospital, cuando no al tanatorio.

Mas no solo es el automovilista el que abusa de esa zona excluida de la circulación, los servicios de limpieza de los Ayuntamientos ven ese lugar como ideal para ubicar los contenedores de basura orgánica, de cartones, de botellas o de plásticos, impidiendo con ello divisar el caminante.

Una situación parecida ocurre con los semáforos, instalados tras un minucioso estudio tanto de Policía Local como por las empresas del sector, cuando todo se invalida porque el servicio de jardines ha plantado un árbol delante de las luminarias, impidiendo verse la señal luminosa hasta el extremo de parecer que no existe, con el peligro que ello conlleva.