«Vivimos en un mundo en el que la estética es esencial»

Nahum Escobedo es un diseñador intrigante. Nada en su presentación está fuera de lugar, cada detalle cuidado minuciosamente. Esto es algo que también se extiende a su ámbito de trabajo, pues de la punta de su lápiz salieron los diseños del recién estrenado Polestar 3 y el futuro Polestar 5, que verá la luz en 2024.

El diseñador concedió una entrevista a ABC en el acto de apertura de su primer concesionario en Madrid, situado en la Avenida de Burgos.

¿Siempre te interesó el diseño automotriz?

Yo me he criado alrededor de coches, porque mi padre reconstruía motores y yo estuve expuesto desde bien pequeño a la cultura del automóvil. En California, además, existe una escena potente de 'muscle-cars' y de 'hot-rods'. Yo nunca me interesé por la parte mecánica, pero sí por la del diseño y mi padre y yo hablamos muchas veces de hacer un proyecto a medias, con su motor y mi estética. Entonces, empecé a hacer dibujos pronto, algo que creo que me sirvió para conseguir este trabajo.

Thomas Ingenlath es también un diseñador. ¿Cómo afecta a la relación laboral el tener un CEO con una trayectoria similar a la tuya?

En mi caso es un funcionamiento excepcional, porque es mucho más fácil que él entienda nuestro lenguaje y nuestras ideas a la hora de presentarlas. Thomas es un apasionado del diseño y cuando nos juntamos es un diálogo entre dos profesionales afines, algo que no ocurriría si tuviera que hacerlo con otro perfil de directivo.

¿Cuáles son las indicaciones que te ha dado Ingenlath sobre el diseño?

Tenemos mucha suerte de trabajar con Thomas y el director de diseño, Maximilian Missoni, porque nos dan mucha libertad para ser creativos. Por supuesto, al final del día necesitamos tener un lenguaje de diseño que sea homogéneo y al final del proceso es cuando revisan lo que les presentamos y hacen retoques para que todo esté en línea.

¿Cuáles de los elementos de los Polestar 3 y Precept van a acabar siendo constantes en la marca en un futuro?

Con el Precept hemos dejado clara nuestra visión en lo que a diseño se refiere y muchos de sus elementos estéticos han llegado al Polestar 3. Es muy importante para nosotros que tengan un elemento escandinavo en su diseño: muy minimalistas, simples y en donde prime la función y la tecnología. Todos estos son detalles que van evolucionando con cada generación, porque es importante adaptarse al futuro. Con el Precept se ve claramente en los faros delanteros, que se han partido de una forma más agresiva, algo que nos diferencia cada vez más de Volvo subrayan nuestra deportividad y nos hace inmediatamente reconocibles.

Cuando se diseñan coches, se tiene que respetar la estética de los modelos anteriores. ¿Cuánto margen tiene un diseñador para diseñar algo completamente nuevo?

Para avanzar es imprescindible entender de donde se viene. Después de los Polestar 1 y 2, es fácil entender los elementos que aparecen en el Precept y el 3. Estamos orgullosos de nuestro pasado, pero estamos avanzando hacia un lenguaje de diseño mucho más característico y orientado al conductor.

¿En qué estás trabajando ahora mismo?

No podemos dar muchos detalles sobre lo que viene de cara al futuro, pero nuestra prioridad es darle todo el protagonismo al Polestar 3, porque lo acabamos de presentar.

¿Eres capaz de tomar decisiones sobre otros elementos de diseño de la marca?

Thomas y Maximilian tienen una visión clara de lo que quieren que sea Polestar y su diseño. Yo contribuyo tomando la información que me brindan e intentando plasmarla a la realidad. Normalmente trabajamos mucho con palabras clave. No entran en la oficina con un dibujo e ilustran las líneas que quieren que tenga el coche, ni cómo quieren que se vea. Ese es nuestro trabajo. Las ideas clave de Polestar son tres: pureza, prestaciones y progresividad, que conforman el núcleo de todas las decisiones que tomamos. Esto no significa que todos los coches sean iguales, pero tenemos que entender cuál es el ADN de la marca. Afortunadamente, he estado aquí desde el principio, por lo que es más fácil para mí entender qué es lo que esperan. Para un diseñador nuevo, lo fundamental es que entienda qué representa la marca.

¿Cuáles son otros conceptos con los que trabajáis normalmente?

Para mí es esencial trabajar con la funcionalidad, el minimalismo y la pureza. Todos elementos que se pueden apreciar en los Polestar 3 y Precept. En estos modelos se expone claramente la tecnología que contienen, ya sea con las etiquetas que muestran la potencia del coche o a través de la pantalla multimedia.

¿Cómo es el trabajar con ingenieros que pueden «poner los pies en la tierra» a los diseñadores?

Una de las ventajas de nuestro trabajo es que siempre es diferente. El proceso es muy interesante y cuando empezamos con una visión de diseño, solemos intentar romper todas las barreras físicas que podemos e ir destilando poco a poco los elementos. Por supuesto, en las primeras reuniones con los ingenieros se puede ver claramente por sus caras que están pensando «eso jamás podría funcionar». La cultura que hay dentro de Polestar está marcada por la pasión por el momento en el que está la empresa, y eso se puede apreciar desde el primer minuto en el que empiezas a trabajar. Por lo tanto, no hay tantas «peleas» entre los departamentos, sino que en los talleres de diseño, ellos nos dan su opinión e intentamos trabajar juntos.

¿Ha habido elementos del Polestar 3 que se quedaron fuera del modelo final de producción?

R.— Sí, pero es inevitable. Normalmente cuando empezamos el proceso de diseño hay muchas ideas y como no hay límites es fácil juntarlas todas al mismo tiempo. Es aquí, por ejemplo, donde Thomas y Max entran en acción y eligen lo que funciona y lo que no. Todos nuestros diseños tienen una cantidad enorme de destilación y cada elemento que está en el coche es imprescindible. Estamos muy satisfechos con el resultado.

¿Qué importancia tiene el diseño en las ventas de un producto?

Vivimos en una época en la que la estética es esencial. Todos queremos comprar el mejor producto que podamos permitirnos —en cualquier ámbito — y, por supuesto que el diseño juega un papel muy importante. El mercado es muy competitivo y se mueve a un ritmo impresionante por la tecnología. En Polestar somos minuciosos con la atención al detalle y queremos garantizar que cuando compres uno de nuestros coches, todo debería estar ahí en su máximo esplendor: ya sean las prestaciones, la calidad de los acabados, su manejo o su diseño. Ahora todos los fabricantes están avanzando hacia la electrificación y se puede ver claramente como algunas de las que más trayectoria tienen se enfrentan a problemas estéticos. Al ser una marca nueva, es importante que el coche sea bonito y entre por los ojos. Con el Polestar 2 ocurre y las personas te paran por la calle y te preguntan por él.

Polestar existe en su propia esfera dentro del mundo Geely, ¿cuánto movimiento hay de trabajadores de una empresa a otra, por ejemplo de Lotus a Polestar?

Lo que tenemos ahora no funciona así y cada empresa es prácticamente independiente de las demás. No nos movemos mucho y todos los diseñadores de Polestar son de la casa.