Cada vez hay más coches 'tuertos' al circular con la lámpara del faro fundida

La proliferación de automóviles con una sola luz de cruce, por tener fundida la bombilla del otro faro, es consecuencia de haber abolido en enero del 2010 la obligación de llevar lámparas de repuesto. Aquella Orden 52/2010 se promulgó ante las dificultades que los usuarios encontraban para sustituir una bombilla fundida, no solo en los faros, sino también en los pilotos de los nuevos modelos.

La llegada de los faros de xenón y los LED obligaba acudir al taller para su sustitución, pero además surgió otro inconveniente y ya en modelos de uso popular, como Renault Clio o Seat León, y era que la sustitución obligaba a quitar el paragolpes delantero y los pasos de ruedas para llegar a la bombilla del faro.

A pesar de esta norma el Agente de Tráfico puede formular denuncia por infracción al artículo 15 del Reglamento de Vehículos, con multa de 200 euros al titular, no al conductor, por «circular con un vehículo cuyo dispositivo de alumbrado no cumplen las exigencias especificadas en anexo I del Reglamento». Toda una contradicción, pues no se puede sustituir porque requiere hacerlo en un taller, pero circular con el faro fundido acarrea multa. El coste del cambio de bombilla varía de poco menos de 10 euros si lo hace el automovilista, a más de 80 euros si el vehículo precisa ir al taller para sustituir la lámpara.

Y a resultas de aquella Orden del 2010 los repuestos y herramientas que deben llevan los automóviles, excepto las motocicletas, son tres elementos: 1) los triángulos de peligro, que a partir del 1 de enero de 2026 se sustituirán por la luz V-16; 2) un chaleco reflectante; 3) una rueda de repuesto o una de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo que puede ser un kit repara pinchazos, elemento que solo vale para subsanar una pérdida de aire, nunca un reventón por corte del neumático por piedra, bache o bordillo. Si se utiliza la rueda de emergencia, también llamada de socorro o galleta, la velocidad máxima del vehículo se rebaja a 80 km/h, detectándose su uso por ser una llanta específica, distinta al resto de las del vehículo, y porque su banda de rodaje es muy estrecha, inferior a la normal, ya que se suelen equipar en coches donde el maletero es escaso.