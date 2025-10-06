Las ventas de coches suben en septiembre un 32% en Badajoz y un 45% en Cáceres Se matricularon 1.017 turismos: 581 en Badajoz y 436 en Cáceres. De ellos 445 híbridos, 142 enchufables, 102 eléctricos y 47 de gas

Citroën ha sido la marca líder en ventas en septiembre en la región.

José AntonioPolo BADAJOZ. Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

El buen momento de los electrificados (eléctricos más híbridos) empuja el mercado, con tres nuevas marcas en Badajoz con solo una unidad, las chinas Xpeng y Leapmotor del grupo Stellantis, y la francesa Ineos.

El pasado mes en la región se matricularon 1.017 turismos y todoterrenos, hecho que no ocurría desde enero de 2020, lo que supuso un aumento del 37,2% respecto a septiembre de 2024, que se cerró con 741 vehículos, crecimiento superior a la media de España, 16,4%, con 85.167 coches.

CIFRAS HISTÓRICAS Matriculaciones de turismos y todoterrenos en la región en los meses de septiembre:

Año Badajoz Cáceres

2025 581 436

2024 441 300

2023 488 314

2022 404 245

2021 416 235

2020 589 318

2019 650 346

2018 673 340

2017 732 360

2016 768 355

2015 582 392

2014 525 270

2013 409 220

(*) Los récords de ventas

Fuente: Anfac, Ganvam y propia.

Por provincias en la de Badajoz registró una subida del 31,7% al matricularse 581 turismos frente a los 441 de septiembre de 2024. En la de Cáceres subida del 45,3% por las 436 unidades, en 2024 fueron 300.

Los híbridos son el 41%, gasolinas el 30%, híbridos enchufables el 10%, eléctricos el 8%, diésel el 6% y de gas el 5%

La marca líder en ventas en septiembre en la región fue Citroën con 136 unidades, la anterior vez en noviembre de 2019, segundo Toyota (83) e Hyundai (73). En la provincia de Badajoz líder Toyota (51), detrás Hyundai (45) y Dacia (40). En la de Cáceres líder Citroën (119) como hace un año, detrás Toyota (32) e Hyundai (28).

Crecimiento este año

Extremadura en 2025 lleva un crecimiento del 21% con 7.595 vehículos frente a los 6.276 del 2024. En España la subida es inferior, del 14,8% con 854.658 vehículos. Líder del mes Toyota con 8.250 vehículos.

Por provincias, en la de Badajoz décimo mes de subida, del 18,6% al llevar matriculados 4.625 turismos frente a los 3.897 de 2024, en la de Cáceres la subida es superior, del 24,8%, matriculados 2.970 vehículos, cuando en 2024 eran 2.378.

En 2025 en la región es líder Toyota (791), desde febrero de 2023, detrás Hyundai (534) y tercera Dacia (519); en Badajoz líder Toyota (498), desde enero de 2024, seguida por Hyundai (388) y Dacia (311); y en Cáceres líder Citroën (312), desde febrero de 2024, detrás Toyota (293) y Dacia (208). En España líder Toyota desde enero de 2022, con 73.682 unidades.

Los turismos preferidos por el cliente español en 2025 son el Dacia Sandero (28.765), segundo Renault Clio (18.075) y tercero Seat Ibiza (17.369). En los SUV primero el MG ZS (19.251), segundo Seat Arona (16.324) y detrás Hyundai Tucson (15.483).

Por combustibles la compra de gasolina es del 30% (el año 2024 del 37%), en Badajoz del 29% y en Cáceres del 31%, siendo el Seat Ibiza líder; los diésel en España llegan al 6% (10% en 2024), en Badajoz el 5% y en Cáceres el 4%, líder el Renault Clio; los híbridos enchufables (PHEV) son el 10% (86.681 unidades), líder el BYD Seal U; híbridos no enchufables (HEV) llegan al 41% (354.702), líder el Toyota Corolla; los eléctricos el 8% (72.062), con el Tesla 3 de líder; mientras que los de gas (GLP y GNC) suponen el 5% (42.963), Dacia Sandero líder.

En Badajoz se llevan matriculados 1.964 híbridos y 1.365 en la de Cáceres, los enchufables suman 564 en Badajoz y 255 en Cáceres, eléctricos son 392 en Badajoz y 169 en Cáceres, y los de gas 160 en Badajoz y 144 en Cáceres.

