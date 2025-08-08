Las ventas de coches suben un 15% en julio en Badajoz y un 68% en Cáceres
Se matricularon 992 turismos: 590 en Badajoz y 402 en Cáceres. De ellos 416 híbridos, 147 enchufables, 53 eléctricos y 44 de gas
José AntonioPolo
BADAJOZ.
Viernes, 8 de agosto 2025, 10:43
Desde marzo del 2023 no habían subido tanto las ventas de turismos en Cáceres, entonces un 78,2% con 303 unidades. El pasado mes ... se matricularon 402 turismos y todoterrenos, lo que supuso un aumento del 64,7% respecto a julio de 2024, que se cerró con 244 vehículos.
En Extremadura las matriculaciones subieron un 18,6%, 992 turismos y todoterrenos cuando en 2024 fueron 755, crecimiento superior a la media de España que fue del 17,1%, con 98.337 vehículos.
CIFRAS HISTÓRICAS
Matriculaciones de turismos y todoterrenos en la región en los meses de julio:
Año Badajoz Cáceres
2025 590 402
2024 511 244
2023 464 262
2022 424 229
2021 577 291
2020 853 448
2019 889 424
2018 1 075 535
2017 878 474
2016 901 454
2015 818 444
2014 675 377
2013 636 335
2012 429 218
2011 603 350
2010 635 397
2009 1 286 730
2008 1 149 636
2007 1 608 853
2006 1 371 854
2005 1 597 907
2004 1 514 911
2003 1 393 819
2002 1 231 807
2001 1 442 818
2000 1.312 743 Fuente ANFAC y propia.
Por provincias en la de Badajoz se registró una subida del 15,4% al matricularse 590 turismos frente a los 511 de julio de 2024. La marca líder en ventas en julio en la región fue Toyota con 100 unidades, segundo lugar Dacia (83), detrás Hyundai (78). En la provincia de Badajoz líder Toyota (64), detrás Dacia e Hyundai (53 ambas). En la de Cáceres líder Citroën y Toyota (36 ambas), detrás Volkswagen (33).
Los híbridos son el 42%, gasolinas el 31%, híbridos enchufables el 9%, eléctricos el 7%, diésel el 6% y de gas el 5%
Extremadura en 2025 lleva un crecimiento del 18,6% con 5.886 vehículos frente a los 4.965 del pasado año. En España el aumento es algo inferior, del 14,3% con 708.139 vehículos. Líder del mes Toyota con 9.202 vehículos.
Por provincias, en la de Badajoz octavo mes de subida, del 17,3% al llevar matriculados 3.623 turismos frente a los 3.087 de 2024, en tanto que en la de Cáceres la subida es superior, del 20,5%, matriculados 2.263 vehículos, cuando en 2024 eran 1.877. En 2025 en la región es líder Toyota (627), desde febrero de 2023, detrás Dacia (425) y tercera Hyundai (424); en Badajoz líder Toyota (393), desde enero de 2024, seguida por Hyundai (321) y Dacia (250); y en Cáceres líder Toyota (234), desde marzo de 2024, detrás Dacia (175) y Citroën (174). En España líder Toyota con 58.734 unidades, desde enero de 2022.
Los turismos preferidos por el cliente español en 2025 son el Dacia Sandero (23.180), segundo Renault Clio (15.022) y tercero Seat Ibiza (14.417). En los SUV primero el MG ZS (16.614), segundo Seat Arona (14.029) y tercero Hyundai Tucson (12.887).Por combustibles la compra de gasolina es del 31% (el año 2024 del 37%), en Badajoz del 30% y en Cáceres del 32%, siendo el Seat Ibiza líder; los diésel en España llegan al 6% (10% en 2024), en Badajoz el 5% y en Cáceres el 4%, líder el Renault Clio; los híbridos enchufables (PHEV) son el 9% (71.549 unidades), líder el BYD Seal U; híbridos no enchufables (HEV) llegan al 42% (294.763), líder el Toyota Corolla; los eléctricos el 8% (62.514), con el Tesla 3 de líder; mientras que los de gas (GLP y GNC) suponen el 5% (35.700), Dacia Sandero líder. En Badajoz se llevan matriculados 1.580 híbridos y 1.024 en la provincia de Cáceres, los enchufables suman 403 en Badajoz y 192 en Cáceres, eléctricos son 282 en Badajoz y 123 en Cáceres, y los de gas son 110 en Badajoz y 108 en Cáceres.
