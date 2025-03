La velocidad máxima de los remolques es de 80 o 90 km/h, según el tipo de vía

J. A. POLO BADAJOZ. Lunes, 27 de noviembre 2023, 07:46 Comenta Compartir

Son muchos los conductores que utilizan un remolque, desde un 'carro', como popularmente se denomina al remolque pequeño, hasta un van para caballos. Son remolques ligeros, generalmente de menos de 750 kilos de PMA (Peso Máximo Autorizado) por lo que no precisan matriculación, portando la placa del vehículo tractor, que normalmente es un turismo, todoterreno o pick-up.

Sus conductores han de saber que los límites genéricos de velocidad son distintos. Así, el artículo 48 del Reglamento de Circulación impone una velocidad máxima de 90 km/h en autovías y autopistas (120 a los turismos), y de 80 km/h en el resto de las carreteras a todo automóvil con remolque, sin distinción de si se trata de un remolque ligero o pesado, estos son lo que su PMA supera los 750 kilos, en cuyo caso se deben matricular, portando matrícula propia, de fondo rojo, y su conductor debe poseer al menos el permiso de conducción de la clase B+E.

Algunos consideran que los radares fijos no pueden diferenciar si el turismo o todoterreno lleva o no remolque y que por tanto en autovías pasar a 120 km/h no implicaría multa. Pues se equivocan, ya que se están instalando sensores que captan el número de ejes del vehículo para saber si se trata de un conjunto de vehículos, incluso la tecnología de los radares llega a saber el peso, y así se pueda determinar que el captado no es un turismo, sino un camión de dos ejes.

La multa por circular en autovía a 120 km/h en lugar de hacerlo a 90 km/h es de 100 euros sin detracción de puntos, pero hacerlo a 121 km/h serian 300 euros y pérdida de dos puntos. En las demás carreteras circular a 90 km/h en lugar de 80 km/h tendría una multa de 100 euros sin pérdida de puntos, siendo el siguiente escalón circular a 111 km/h en lugar de los 80, que acarrea infracción de 300 euros y pérdida de dos puntos.

Por otro lado, en las zonas rurales es relativamente frecuente ver a viajeros en el vehículo remolcado, estando prohibido por el Reglamento de Vehículos, artículo 12, multándose con 200 euros, existiendo una infracción muy común el llevar una matrícula que no corresponde con el vehículo tractor, 200 euros de multa. Suele ser por olvido al cambiar el vehículo tractor y no sustituir la placa.