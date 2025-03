Los vehículos de empresa deben darse de alta en la Dirección Electrónica Vial

J. A. POLO BADAJOZ. Lunes, 6 de febrero 2023, 09:31 Comenta Compartir

Desde el 1 de noviembre de 2022 es obligatorio que las empresas o personas jurídicas titulares de vehículos estén dadas de alta en la Dirección Electrónica Vial (DEV), un sistema que la DGT lleva más de 10 años utilizando, pero que a partir de dicha fecha lo ha hecho obligatorio para las empresas, siendo voluntario para los particulares.

De hecho, la Dirección General de Tráfico ha dejado de enviar notificaciones en papel y ha pasado a notificar a las personas jurídicas solo de forma electrónica a través de la DEV. Así, en caso de no estar dado de alta en la DEV, no tendrá conocimiento de las denuncias formuladas sin detención del vehículo, produciéndose una situación de indefensión propiciada por los responsables de la propia empresa al no cumplir la obligación de darse de alta en la DEV, acarreando perjuicios económico, pues las denuncias no recurridas pasan a la vía ejecutiva y cuando se tiene conocimiento de ella es ya tarde, cuando se interviene la cuenta del banco, pues al final es Hacienda o el OAR (Organismo Autónomo de Recaudación) los encargados de cobrar la deuda.

Por ello es recomendable darse de alta en DEV a través del enlace de la sede electrónica de la página web de la DGT. Será necesario disponer de un certificado digital en vigor y que facilite al menos un correo electrónico y un teléfono móvil de manera que pueda recibir los avisos de las notificaciones pendientes.

El trámite es gratuito, tanto para las empresas que lo tienen obligado, como para los particulares, que es aconsejable. Una vez notificado la denuncia en la DEV, en el correo electrónico y en el móvil, se dispone de 10 días naturales para acceder a su lectura, si no se hace se entenderá rechazada y el procedimiento sancionador seguirá su curso.

El nexo entre la persona jurídica o física con la DGT son el NIF (número de identificación fiscal) en el caso de empresas y el DNI o el NIE (número de identidad de extranjero) en el de las personas físicas.

