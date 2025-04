La validez del carné de conducir depende del informe del reconocimiento médico

El finalizado 2024 ha sido un año que se recordará, también, por la cantidad de bulos de todo tipo que gente mal intencionada se inventan.

Se ha propagado que la Dirección General de Tráfico pondría la validez del permiso de conducir a los 70 años, motivo por el que ha tenido que desmentirlo tajantemente diciendo «en España no existe límite de edad para seguir conduciendo».

A los efectos del reconocimiento médico existen dos grupos de carnés de conducir, el Grupo 1 incluye los ciclomotores AM, motos A1, A2 y A, turismos y camions hasta 3,5 toneladas B y con remolques superiores a 750 kilos B+E; y al Grupo 2 camiones C1 y C, autobuses D1 y D y remolques E+C1, +C, +D1 y +D.

El carné del Grupo 1, y la licencia de conducción, tienen un período de vigencia de 10 años mientras su titular no cumpla los 65 años, a partir de esa edad de 5 años; los del Grupo 2 una vigencia de 5 años hasta los 65 años y de 3 años a partir de esa edad.

La vigencia podrá reducirse si, al tiempo de su concesión o de la prórroga de su vigencia, se comprueba que su titular padece enfermedad o deficiencia que, si bien de momento no impide aquélla, es susceptible de agravarse.

La DGT aclara que en el ámbito rural también es costumbre aplicar la renovación del permiso de conducir 'con restricciones'. Este tipo de renovación está pensado para aquellas personas que no pueden conducir con plenas facultades, pero que requieren de un vehículo para sus desplazamientos diarios, como hacer la compra, ir al médico o ir al banco. Este tipo de restricciones incluye una limitación por distancia desde su hogar o prohibición de viajes largos, y otras que prohíben circular de noche. Es un código que figura en el reverso, apartado 12, donde el más común es 01, significa gafas. En resumen, la vigencia de los carnés y las licencias de conducción está subordinada a que su titular mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.

Los mayores de 70 años que soliciten la renovación del carné están exentos del pago de la tasa, que es de 24,5 euros, importe que se rebaja proporcionalmente si el médico acorta el plazo de validez.

Es importante sabe que tres meses antes de que caduque se puede solicitar la renovación, sin que se pierda fecha, computándose desde la última fecha en vigor el nuevo período de vigencia de la autorización. En supuestos excepcionales se podrá solicitar una antelación.