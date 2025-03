No usar el cinturón o no hacerlo de forma adecuada acarrea multa La picaresca ha llevado a abrocharlo al asiento y sentarse encima, o utilizar una pinza para holgarlo, infracción que detrae cuatro puntos

Entre 2015 y 2019, el 76% de los fallecidos en accidentes de tráfico en vías interurbanas no utilizaba el cinturón, cuando años anteriores era el 73%, considerando la DGT que si no lo llevan es porque no quieren, no porque no sepan que es obligatorio desde 1974, por lo que no ha hecho falta modificar el texto de la Ley, pero sí la sanción, ya que ahora especifica el artículo 76 h) que es infracción grave «no hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios», detrayéndose cuatro puntos del carné en lugar de tres.

Y es que la picaresca o el engaño español no tiene límites, pues más de un agente de tráfico ha visto que su denuncia por 'no utilizar el cinturón de seguridad' se ha recurrido alegando que 'el cinturón estaba abrochado'. Cierto, pero mal abrochado, o mal usado, de ahí que tanto la Ley como el Reglamento aquilaten y sean tan detallistas, para que el 'listo' no se escape de la sanción.

En la reformada Ley de Tráfico, en vigor desde el pasado 21 de marzo, no ha cambiado el texto del artículo 13.4, que literalmente dispone: «El conductor y los ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el cinturón de seguridad... con las excepciones que, en su caso, se determine reglamentariamente». Que son al hacer marcha atrás o estacionar, la prevista de certificado médico, y en poblado los taxistas, los repartidores, los de servicios de urgencia y el profesor de autoescuela.

En el caso de que un pasajero no utilice el cinturón, no se considerará responsable al conductor, formulándose la denuncia al ocupante, con multa de 200 euros.