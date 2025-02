Estas son las únicas partes de coche que pueden sobresalir de una plaza de aparcamiento

Marina Ortiz Lunes, 13 de mayo 2024, 19:51 Comenta Compartir

Cada día, millones de personas utilizan su coche para desplazarse a diversos lugares, como el trabajo, el colegio, el médico, para ir a la compra, al cine o a cualquier otra parte. Aunque el coche permite gran autonomía y comodidad a la hora de viajar, también conlleva algunos inconvenientes, como el gasto en gasolina, los atascos o el momento de buscar aparcamiento.

Respecto a este último aspecto, algunos tienen la suerte de que en que el lugar al que llegan o al que van cuenta con un aparcamiento comunitario reservado para ellos y tienen una plaza propia. En estos casos no necesitas perder tiempo buscando sitio para apacar y tan solo tendrás que llegar a tu hueco y colocar el coche.

Sin embargo, puede que no conozcas algunas normas que se dan en los propios garajes privados, donde cada persona es propietaria de una o varias plazas de garaje. En este caso tiene que ver con la Ley de Propiedad Horizontal, que establece los límites cuando se estaciona en un aparcamiento de este tipo.

Según este mandato, el propietario de una plaza de garaje puede utilizarla a su antojo, pero sin alterar el uso de los elementos comunes y sin ocupar espacios que excedan de su plaza. En otras palabras, su derecho a la propiedad termina donde se acaba la propia superficie que posee, tal como se recoge en la Ley de Propiedad Horizontal anteriormente citada.

Pero, ante modelos grandes de coches o momentos en los que no tenemos tiempo o maña para aparcar bien el coche, ¿se pueden exceder ciertos límites de mi plaza de garaje? Según el reglamento no se puede invadir la línea divisoria entre plazas al aparcar. Pero hay dos excepciones o consideraciones.

Las únicas partes de coche que pueden sobresalir de una plaza de aparcamiento

La Ley de Propiedad Horizontal indica que el coche solo puede ocupar tu propia plaza sin pisar los bordes, eso queda claro. Sin embargo, lo que sí puede sobresalir son las puertas al abrirlas y cerrarlas y los retrovisores, tanto si estos se pliegan como si no.

Respecto a una plaza de parking privada, algunos usuarios también las utilizan para almacenar ciertos objetos como botellas de aceite de motor, herramientas, etc. Pero esto no sería una práctica legal debido a que las plazas de garaje están destinadas únicamente a guardar vehículos de motos. Aún así, existen juristas que no lo consideran así porque, al tatarse de una propiedad privada, el poseedor de esa plaza puede opner lo queq uiera en ella siempre que no invada espacios fuera de esta, no sea algo inflamable y no cause molestias al resto de propietarios.