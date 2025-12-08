HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El pictograma indica la existencia de un peligro en la ruta del vehículo. HOY

Este 'triángulo virtual' se verá en los coches nuevos en el cuadro tras el volante

La V-27 se incorporó a los fabricados en 2022, advirtiendo de la proximidad de un vehículo inmovilizado con la luz V-16

J. A. Polo

BADAJOZ.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Con efecto desde el 1 de julio de 2021 y para los automóviles fabricados a partir del 2022 se añadió una nueva señal en los vehículos, la V-27, triángulo virtual, aprobada por el Real Decreto 159/2021 que modificó el Anexo XI, señales en los vehículos, del Reglamento de Vehículos.

La señal es un pictograma que se activará en el sistema de a bordo del vehículo, en el cuadro de instrumentos, para advertir la presencia de un peligro próximo, cuando este hecho haya sido informado por un tercero a la plataforma 3.0 de vehículo conectado de la Dirección General de Tráfico mediante el encendido de la baliza V-16.

Esta señal, de carácter voluntario, solo se visualizará en aquellos vehículos que estén conectados por medios telemáticos, de forma directa o a través de un proveedor de servicios, con el Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad.

Las circunstancias señalizadas, los atributos, sus valores y la forma de interconexión con el punto de acceso nacional se definirán por Resolución del Director General de Tráfico.Esta señal V-27 solo se podrá visualizar en los coches más modernos y más equipados, los que tienen una conexión permanente, de tal forma que la advertencia de otro vehículo le puede llegar a él si está en la ruta.

Por ejemplo, los Volvo más equipados advierten a todos los de la marca de la zona cuando uno de ellos tiene accionada la luz de emergencia, el warning o luz de avería.

Gracias a esa conexión permanente estos vehículos pueden recibir información de semáforos para conseguir una 'onda verde' o avisarnos que está rojo; actualizar el software de la mecánica o el navegador sin necesidad de ir al taller. Esta conexión inalámbrica dispone de transmisión de datos y nos avisa con suficiente tiempo de un atasco más adelante.

Pero claro, para poder disfrutar de estas ventajas en la conducción habrá que pasar por un concesionario y comprar un nuevo vehículo. De eso se trata. De vender.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  2. 2

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  3. 3

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  4. 4 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer
  5. 5

    Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas
  6. 6 Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos»
  7. 7

    Los coches eléctricos tampoco podrán entrar en la ZBE de Cáceres sin tarjeta de residente
  8. 8 Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública
  9. 9

    El Ayuntamiento de Badajoz asegura que está controlada la población de ratas
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Este 'triángulo virtual' se verá en los coches nuevos en el cuadro tras el volante

Este &#039;triángulo virtual&#039; se verá en los coches nuevos en el cuadro tras el volante