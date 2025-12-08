Este 'triángulo virtual' se verá en los coches nuevos en el cuadro tras el volante La V-27 se incorporó a los fabricados en 2022, advirtiendo de la proximidad de un vehículo inmovilizado con la luz V-16

Con efecto desde el 1 de julio de 2021 y para los automóviles fabricados a partir del 2022 se añadió una nueva señal en los vehículos, la V-27, triángulo virtual, aprobada por el Real Decreto 159/2021 que modificó el Anexo XI, señales en los vehículos, del Reglamento de Vehículos.

La señal es un pictograma que se activará en el sistema de a bordo del vehículo, en el cuadro de instrumentos, para advertir la presencia de un peligro próximo, cuando este hecho haya sido informado por un tercero a la plataforma 3.0 de vehículo conectado de la Dirección General de Tráfico mediante el encendido de la baliza V-16.

Esta señal, de carácter voluntario, solo se visualizará en aquellos vehículos que estén conectados por medios telemáticos, de forma directa o a través de un proveedor de servicios, con el Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad.

Las circunstancias señalizadas, los atributos, sus valores y la forma de interconexión con el punto de acceso nacional se definirán por Resolución del Director General de Tráfico.Esta señal V-27 solo se podrá visualizar en los coches más modernos y más equipados, los que tienen una conexión permanente, de tal forma que la advertencia de otro vehículo le puede llegar a él si está en la ruta.

Por ejemplo, los Volvo más equipados advierten a todos los de la marca de la zona cuando uno de ellos tiene accionada la luz de emergencia, el warning o luz de avería.

Gracias a esa conexión permanente estos vehículos pueden recibir información de semáforos para conseguir una 'onda verde' o avisarnos que está rojo; actualizar el software de la mecánica o el navegador sin necesidad de ir al taller. Esta conexión inalámbrica dispone de transmisión de datos y nos avisa con suficiente tiempo de un atasco más adelante.

Pero claro, para poder disfrutar de estas ventajas en la conducción habrá que pasar por un concesionario y comprar un nuevo vehículo. De eso se trata. De vender.

