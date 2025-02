Las ITV quieren que las cámaras de las ZBE controlen si el coche ha pasado la inspección

Canal Motor Viernes, 6 de enero 2023, 01:03 Compartir

Tres de cada cuatro vehículos se verán afectados por la Ley de Cambio Climático y el establecimiento de restricciones a la circulación en los municipios de más de 50.000 habitantes. Es una circunstancia que desde las ITV quieren que sirva para identificar a los vehículos que circulan sin haber superado la inspección.

Así, la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid (AEMA-ITV) ha solicitado a las autoridades que las cámaras que identifican el distintivo medioambiental de los vehículos se empleen también para comprobar si los automóviles tienen la ITV al día.

Con la extensión de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a los municipios madrileños de más de 50.000 habitantes y la prohibición de entrada al interior de la M-30 para vehículos sin distintivo medioambiental, AEMA-ITV ha mostrado su interés en que las cámaras instaladas para garantizar el cumplimiento de esta normativa se empleen también para revisar si tienen la ITV actualizada.

Ya desde este año 2023 las Zonas de Bajas Emisiones tendrán que entrar en funcionamiento en más de 150 municipios españoles. En España alrededor de 11,5 millones de coches circulan por estas localidades y, de ellos, la medida afectará, como mínimo, a casi cuatro millones de vehículos, que son los que no tienen el distintivo de la DGT. Este distintivo, que categoriza a los vehículos en función de su grado de contaminación, será el que marque la pauta sobre qué vehículos pueden acceder a estas zonas y cuáles no.

AEMA-ITV ha puesto énfasis en que tener la Inspección Técnica de Vehículos al día también es necesario para asegurar la buena calidad del aire en Madrid, pues solo así se pueden detectar aquellos vehículos cuyas emisiones exceden los límites definidos por la normativa aplicable.

Los datos facilitados por el Archivo de Vehículos de la Comunidad de Madrid han revelado que, solo en noviembre de 2022, las estaciones de ITV de la región detectaron 16.631 vehículos con defectos graves por sus elevadas emisiones de gases contaminantes. Pese a ello, la asociación madrileña recuerda que el absentismo en las revisiones periódicas de ITV roza el 40%.

«Tener la pegatina de medio ambiente de la DGT no es suficiente para garantizar que las emisiones del vehículo no exceden los límites marcados por la normativa» ha señalado el presidente de AEMA-ITV, Jorge Soriano, explicando que puede ocurrir que el sistema de emisiones contaminantes no esté funcionando como debe, algo que solo puede comprobarse en las estaciones de ITV.

La demanda que ha presentado AEMA-ITV ya fue puesta de manifiesto ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados el año pasado, con la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) como principal firmante.

Estas asociaciones han asegurado que utilizar las cámaras ya instaladas para la detección de vehículos con la ITV caducada sería un procedimiento sencillo, pues podría hacerse a través del reconocimiento de la matrícula que estos dispositivos ya efectúan.