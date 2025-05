Piden que se usen las cámaras de las ZBE para detectar vehículos con la ITV caducada

A. Noguerol Miércoles, 28 de junio 2023, 21:04 Comenta Compartir

El número de vehículos que circulan sin haber superado la ITV alcanza el 36,4%. Se trata de una cifra que representa un peligro para la seguridad vial y el medioambiente, ya que significa que muchos vehículos podrían estar circulando por nuestras carreteras y ciudades sin cumplir con las condiciones necesarias, según AECA-ITV.

Desde esta organización han pedido formalmente a los Ayuntamientos el uso de las cámaras de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para controlar los vehículos con ITV caducada.

Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV, ha asegurado que «además de controlar el acceso de los vehículos con un determinado etiquetado ambiental, se debe garantizar que aquellos que circulen por las áreas con restricciones tengan la inspección técnica en vigor, ya que la ITV permite identificar aquellos vehículos cuyas emisiones contaminantes exceden los límites permitidos por la normativa. Por tanto, tener la ITV en vigor entendemos que debería ser una premisa para el acceso a las ZBE».

AECA-ITV ha insistido en que no se trata de un procedimiento complicado, ya que existe un gran número de medios técnicos automatizados, como radares y cámaras dotadas de lector OCR, que permiten cruzar la información de las imágenes detectadas con los datos del Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.

Desde la asociación proponen aprovechar también el registro de matrículas de las zonas de estacionamiento regulado para realizar un control de los vehículos con ITV en vigor y, en caso de no tenerla, que se proceda a la apertura del correspondiente expediente sancionador.

¿Cómo se realiza la prueba de emisiones en la ITV?

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y que la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos analiza, el de emisiones contaminantes es el tercer capítulo de la ITV en el que más defectos se detectan, después del alumbrado y señalización y el de los ejes, ruedas, neumáticos y suspensión.

Ampliar Prueba de detección de gases F. P.

Para comprobar el correcto funcionamiento de estos sistemas de pos tratamiento de emisiones de un vehículo, en la ITV se realizan dos tipos de comprobaciones: una visual y una mecanizada, a través del analizador de gases y del lector OBD.

Se trata de un tipo de inspección que es común para los dos tipos de motores: de encendido por chispa (gasolina) y de encendido por compresión (diésel). En el caso de los motores diésel lo que se mide, a nivel de contaminación, es la opacidad de los gases de escape. Cuanto mayor es la opacidad de los gases de escape mayor es la concentración de partículas contaminantes en estos, dando como resultado, en el peor de los casos un «humo negro». Niveles muy altos de opacidad indican que la combustión que se produce dentro del motor es incompleta (el combustible no se quema correctamente) o que sistema pos tratamiento (filtro de partículas) no se encuentra en correcto estado de funcionamiento.

Por otro lado, en los motores gasolina se mide la concentración de monóxido de carbono (CO). Niveles muy altos de concentración de CO indican que la combustión que se produce dentro del motor no es la correcta o que el sistema pos tratamiento no se encuentra en correcto estado de funcionamiento.

Además de la prueba con el analizador de gases, en los turismos, tanto diésel como gasolina, en los que en su tarjeta de ITV se indique que cumplen una norma Euro 5 o posterior, se comprueba a través del puerto OBD del vehículo que la centralita no tiene guardados errores relacionados con el sistema de pos tratamiento de gases, es decir, errores que la propia centralita del vehículos ha detectado (algún fallo o mal funcionamiento de algún componente).