El peligro de los patinetes: los usuarios no conocen las normas de la DGT Se recomienda llevar casco cuando se circula en patinete eléctrico, y no está permitido utilizar las aceras ni los pasos de cebra montados en este tipo de vehículos

El 73% no conoce la normativa de los patinetes eléctricos

Viernes, 9 de junio 2023

El pasado año aumentó en España un 585% el uso de la multimovilidad, lo que significa que cada vez vemos más patinetes eléctricos, coches compartidos, motos eléctricas y bicis eléctricas por las calles.

Pero existe todavía un gran desconocimiento sobre las normas de circulación que se aplican a este tipo de vehículos ya que el 73% no conoce la normativa de los patinetes eléctricos, cifra que ha aumentado en 13 puntos desde el pasado año.

Este aumento del desconocimiento de la normativa junto con el crecimiento del uso de este tipo de movilidad muestra una situación preocupante del sector y es que el 32% de los españoles afirma haber usado en algún momento este tipo de movilidad, lo que indica la importancia que tiene concienciar sobre el buen uso de estos vehículos, según datos de Freenow. En los últimos años, ha habido un aumento significativo en la presencia de patinetes en las ciudades debido a los beneficios que ofrecen en términos de movilidad, como su facilidad de empleo, rapidez y comodidad. Sin embargo, su integración en el entorno urbano ha presentado desafíos.

Las ciudades están adoptando nuevos modelos de desarrollo urbano que buscan la sostenibilidad y la comodidad en el transporte. Un claro ejemplo de esto es la creciente adopción de sistemas de movilidad compartida, como los patinetes, cuyo uso debe de estar regulado para garantizar la seguridad y el empleo de estos vehículos. Ciudades como Madrid han comenzado a regular el empleo de los patinetes compartidos y recientemente la capital, a través de un concurso público, ha establecido un límite de 6.000 patinetes compartidos que se pueden reservar a través de plataformas, no de uso privado, disponibles en la ciudad

Una de las principales recomendaciones es la de utilizar casco, una de las medidas de protección más importantes a la hora de usar estos vehículos. Aunque de momento no es obligatorio.

Otro de los puntos clave de esta normativa es el lugar por el que deben circular los patinetes ya que, como se muestra en la Ley de Tráfico, está prohibido que los VMP (vehículos de movilidad personal) vayan por aceras, zonas peatonales, pasos de travesía, autopistas, autovías, vías interurbanas si no existe un carril bici, o túneles en ámbito urbano. Esta norma está más interiorizada por parte de los usuarios del patinete porque el 32% de ellos declara circular por el carril bici, aún así todavía hay una gran mayoría que admite que le da igual por donde circular. Así, el 51% de los encuestados no tiene en cuenta por dónde circula cuando usa el patinetes, ya sea acera, carretera, carril bici, etc. Además, el 4% sí que admite ir por la acera siempre.

Isabel García Frontera, Directora General de Freenow España, afirma que «La movilidad compartida y sostenible es muy beneficiosa para las ciudades, ya que proporciona a los ciudadanos diversas opciones de transporte sin aumentar la cantidad de vehículos contaminantes en las calles». Aún así reconoce que es muy importante que se haga un buen uso de estos vehículos, y «en este sentido, desde la plataforma enviamos comunicaciones a nuestros usuarios para el correcto uso de estos vehículos», explica.

Desde esta App de movilidad envía a sus usuarios informaciones de lectura obligatoria informativa en la que se advierte de las normas de uso, entre las que destacan: el empleo del casco, no beber alcohol durante la conducción, la prohibición de circular por la calzada, aparcar de forma correcta en los lugares permitidos, etc.