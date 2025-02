Multas proporcionales de tráfico: hasta 100.000 euros por pasarse en 25 km/h

C. M. Lunes, 9 de enero 2023, 15:41 Compartir

Más de 100.000 euros de multa por conducir a 75km/h en una carretera de 50 km/h. Una infracción de tráfico que le ha salido muy caro a un directivo de Nokia en Finlandia, ya que el exceso de velocidad fue de tan solo 25 km/h. Es una cifra que se recuerda como anécdota hoy en día, ya que el sistema mediante el cual se efectúan las sanciones es igualmente curioso.

El importe de la multa se debe a que en aquel país existen las llamadas multas proporcionales. Según su regulación, a la hora de cuantificar la sanción se divide entre dos lo que un ciudadano gana de media en un día. Por cada 25 km hora por encima de la velocidad permitida, el gobierno suma doce días de multa.

La mayoría de los conductores imprudentes pagan entre 30-50 euros por día y 400-500. El multiplicador máximo de Finlandia es de 120 días, pero las multas no tienen un límite máximo: la multa se toma como una proporción constante de los ingresos, y por lo tanto el importe final será diferente si ganas 80.000 al año u 800.000 al año.

En el caso del directivo de Nokia, Anssi Vanjoki, la cuantiosa multa se la impusieron hace ya unos cuantos años, en 2002, pero lo elevado de la sanción hace que a día de hoy se siga poniendo como ejemplo: quien más gana, más paga. El implicado circulaba a unos 75 kilómetros por hora por una vía urbana de Helsinki, en la que el límite legal de velocidad era de 50 km/h. Debido a lo elevado de su sueldo fue obligado a pagar una estratosférica multa de 116.000 euros.

En Finlandia hace décadas asociar la renta de cada individuo a la cantidad a pagar por cada infracción. El sistema sólo se aplica en casos concretos, como aquellos casos en los que no se requiere de una sentencia judicial. Se trata por lo general de infracciones menores que por su naturaleza requieren de pocas cantidades para el ciudadano ordinario. En el momento en el que el policía detecta al infractor, coteja una base de datos en la que aparecen los resultados de la renta del año anterior, devolviendo la multa proporcional.

Límites de velocidad en Europa

Los límites de velocidad son parecidos en toda Europa. Así, en España, en las carreteras convencionales el límite es de 90 km/h (turismos, motos y autobuses) y 80 km/h (resto de vehículos) ; mientras, en autovía y autopista habrá tres límites: para turismos y motos (120 km/h), camiones y furgonetas (90 km/h) y el resto de vehículos, incluidos autobuses (100 km/h).

España se une así a la mayoría de países europeos, en los que la velocidad máxima en las carreteras convencionales es de 80 o de 90 km/h. Tan solo mantienen la velocidad máxima de 100 Alemania, Polonia, Rumanía, Austria y Holanda . Recientemente Hungría y Suecia redujeron temporalmente sus límites de velocidad en carretera. En el país nórdico, la reducción de 90 a 80 km/h en sus vías redujo un 41% el número de fallecidos.

En Alemania y Austria, en autopistas y autovías no se puede sobrepasar los 130 km/h . Por su parte, las vías no urbanas no toleran superar los 100 km/h. Lo mismo ocurre con Países Bajos y Dinamarca, aunque en vías no urbanas el límite se fija en 80 km/h. En Alemania en ciertos tramos de autopista y según las condiciones climatológicas y del tráfico no hay límite de velocidad y le pueden pasar a más de 300 km/h sin ser ilegal.

Mientras tanto en Italia, Croacia, Eslovaquia, Luxemburgo, Rumanía, República Checa, Eslovenia, Hungría y Grecia se puede circular a 130 km/h en autopistas y autovías y a 90 km/h en vías no urbanas.

En Estonia, en vías no urbanas y autopistas o autovías no se pueden superar los 90 km/h , aunque sí se permite conducir a 110 km/h en doble calzada y en verano.

En países como Bélgica y Portugal los límites de velocidad en vías no urbanas es de 90 km/h y en autopistas y autovías de 120 km/h . En Irlanda existen los mismos límites, excepto en vías no urbanas (80 km/h).

Para quienes circulan por Chipre, la máxima velocidad permitida en autopistas es de 100 km/h , en carreteras secundarias es de 80 km/h y en zonas peatonales, el límite es de 30 km/h.

En Francia la velocidad máxima en el país vecino es de 130 km/h en autopistas. En estas vías de 130 km/h se reduce a 110 km/h con lluvia o cuando la carretera está mojada. Las vías secundarias cuentan con un límite de velocidad de 90 km/h, que se reduce a 50 km/h cuando el firme está mojado, llueve o hay escasa visibilidad.

Reino Unido tiene como velocidad máxima permitida en autovías los 112 km/h (en las señales, 70 mph) , aunque en vías con dos carriles baja hasta los 96 km/h (60 mph) . En ciudad, la conversión de 30 mph son aproximadamente 48 km/h.

En Noruega el límite de velocidad en autovía es de 100 km/h y 80 km/h en carreteras interurbanas, y en Suecia se puede circular hasta los 110 km/h en autopistas y autovías y a 70 km/h en vías interurbanas.