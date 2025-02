Con 5 fallecidos al día el verano se convierte en la época más peligrosa para conducir

Patxi Fernández y Laura Albor Martes, 11 de julio 2023, 15:36 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico prevé que durante los dos meses de verano se produzcan 95 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 1,75% más que los movimientos reales que se registraron el verano pasado y que ya entonces, superaron a los contabilizados en el verano de 2019. La distribución por meses prevista es de 45,6 millones desplazamientos durante el mes de julio y 49,3 millones en agosto.

El tráfico en verano presenta unas características diferentes a las que se producen en otra época del año y que hay que tener en cuenta, ya que el verano es la época más complicada de todo el año para conducir debido a la densidad de tráfico, las imprudencias de los conductores y la fatiga por la duración de los desplazamientos. En la última década, hubo 5 fallecidos al día durante la época estival, una tasa un 20,5% más alta que en periodos no vacacionales.

Entre las circunstancias del tráfico más destacables de esta época están el incremento de desplazamientos de largo recorrido en días laborales y sobre todo durante los fines de semana. En cambio hay una menor conflictividad en los accesos a las grandes ciudades en la hora punta de entradas y salida de los lugares de trabajo.

Se incluyen en el listado de la DGT un mayor tránsito de vehículos en carreteras secundarias, aumento de los desplazamientos nocturnos, circulación conflictiva en carreteras que comunican poblaciones del litoral y zonas turísticas de costa con las playas, asó como una mayor presencia de ciclistas y peatones en carretera.

Finalmente entre los factores a los que hay que prestar atención en verano Tráfico menciona una mayor circulación de vehículos de matrícula extranjera en carretera cuyos conductores no están habituados a los itinerarios por los que circulan. De esta circulación de vehículos de matrícula extranjera recalcar aquellos que se desplazan a terceros países, como son los ciudadanos provenientes de otros países europeos, que realizan estancias en sus países de origen en África, durante la llamada Operación Paso del Estrecho, en la que está previsto que transiten por nuestras carreteras más de 700.000 vehículos.

También la Fundación Línea Directa ha analizado las operaciones de salida y retorno de verano, comparándolas con los periodos laborales normales y con el resto de los periodos vacacionales comunes a toda España (Semana Santa, puente de diciembre y Navidad).

Para ello la aseguradora ha presentado el estudio «Ir y volver. Radiografía de los accidentes de tráfico en los desplazamientos de verano en España (2012-2021)», elaborado en colaboración con FESVIAL (Fundación Española para la Seguridad Vial). El estudio, elaborado a partir de los datos oficiales de la DGT y de más de 1.700 encuestas realizadas en toda la geografía nacional.

Según los datos recogidos en este informe en los últimos 10 años se produjeron 230.000 accidentes en los periodos vacacionales, de los cuales unos 165.000 (71%) corresponden al verano. Una época donde también se registraron 3.300 muertes en carretera y 234.000 lesionados.

El accidente más frecuente en verano es la salida de vía, que se incrementa 1,6 puntos respecto a los periodos no vacacionales. Además, también aumentan notablemente las colisiones frontales, los vuelcos y los choques contra obstáculos, unos tipos de siniestros muy relacionados con la fatiga y las distracciones en la conducción.

En el verano se produce un repunte de los accidentes en carreteras convencionales, donde se producen el 65% de los siniestros viales. Además, se da una circunstancia muy reveladora: suelen producirse cerca del destino, lo que podría estar causado no solo por el cansancio, sino también por cierta relajación del conductor al ver la proximidad de su llegada.

Este tipo de accidente suele afectar más a los hombres, con un incremento de frecuencia en las franjas de edad más jóvenes, especialmente de 18 a 29 años.

Las comunidades con mayor número de tramos críticos son Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León, mientras que en lado contrario se sitúan Extremadura, Navarra y Murcia. Por su parte, los 10 tramos de carretera con más fallecidos en la última década en este tipo de desplazamientos se sitúan en Tarragona, en la AP-7, (Km 320-334); en Burgos, en la antigua N-I (km 254-278), y en Girona, en la C-33 (km 6-9).

Los conductores españoles y su conducta al volante en verano

La Fundación Línea Directa también ha analizado los hábitos al volante de los conductores españoles en los trayectos de largo recorrido. Según sus datos, 15,5 millones de conductores (56%) no planifican convenientemente la ruta, otros 15 millones (54%) confiesan superar los límites de velocidad camino de sus vacaciones y 17 millones (61%) no siguen las recomendaciones de la DGT en materia de paradas y descansos. Además, más de la mitad no se turna con otros pasajeros para conducir, una actitud especialmente frecuente en hombres, y un 82% desconoce cómo colocar correctamente la carga en el vehículo.

Uno de los aspectos más llamativos viene de la mano del alcohol, ya que 6 millones de automovilistas (23%) confiesan beber cervezas e incluso combinados durante los viajes de salida y retorno de verano. Además, un 25% de los encuestados reconoce comer copiosamente durante estos trayectos, una circunstancia que puede favorecer la somnolencia y la pesadez.