Canal Motor Martes, 4 de abril 2023, 17:30 Comenta Compartir

El director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ha pedido a los conductores que presten «atención» a la carretera en sus desplazamientos durante esta Semana Santa y ha vinculado los accidentes mortales con el insomnio y el alcohol.

«En algunos la alcoholemia da negativo, las drogas da negativo, y no hay teléfono móvil. Esto apunta a que se ha dormido conduciendo. Es verdad que cada vez dormimos peor, que se consumen ansiolíticos en este país y hay que prestar cierta atención al riesgo que supone dormirse conduciendo. Si vemos que el conductor está cansado, no ha dormido bien o padece insomnio, no deberíamos dejarle conducir», ha avisado Pere Navarro este martes, en declaraciones a los medios de comunicación, para valorar el inicio de la Operación Salida de Semana Santa.

En la primera fase de la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa, hasta la medianoche del lunes 3 de abril, se han registrado 14 fallecidos en las carreteras españolas, un dato que el director de la DGT ha calificado de «mal, feo». Este miércoles 5 de abril, a las 15:00 horas, comenzará la segunda fase, en la que se esperan 9,4 millones de desplazamientos, un 2,47% más que el año pasado.

El año pasado hubo 27 fallecidos en Semana Santa y Pere Navarro ha recordado que en 2006 hubo 100 fallecidos, por lo que considera que es «importante el camino recorrido estos años». De los 27 fallecimientos de 2022, seis fueron atropellos, nueve salidas de vía y seis de los fallecidos eran motoristas.

Navarro también ha alertado del incremento de las salidas de vía. «Ojo, porque estamos detectando que el 42% de accidentes mortales en carretera son por salida de vía, casi la mitad», ha señalado, vinculándolo no solo con alcohol, drogas o con el uso del móvil, sino también con el insomnio.

Por otro lado, ha advertido del «riesgo» que supone bajar del vehículo cuando se produce un percance porque uno de cada 10 fallecidos en carretera son atropellos. «Nos preocupa, en autopista y autovía, el que baja del coche, el año pasado hubo 16 fallecidos en autopista y autovía que habían bajado del vehículo», ha remarcado.

También ha indicado que sigue habiendo «un problema» en las cifras de accidentes mortales de motoristas ya que, en todo el año pasado, hubo 251 motoristas fallecidos en las carreteras. «Esto es un disparate», ha lamentado.

Problemas de somnolencia

Sobre la campaña de la DGT de este año, que se centra en el consumo de alcohol, Navarro ha destacado que quieren concienciar a los conductores sobre las «mentiras» que se dicen a sí mismos, por ejemplo, que «dos sí, pero tres no», que «es un trayecto corto» o que «ya ha pasado media hora». «Que no, que no, no te engañes, si alguien que está contigo ha bebido, es tu responsabilidad no dejarle conducir», ha insistido.

Precisamente, Navarro ha recordado el accidente de tráfico ocurrido el pasado sábado en Ribadeo (Lugo), en el que fallecieron cuatro jóvenes, en un vehículo en el que viajaban seis personas. «Ahí uno recuerda el problema que seguimos teniendo con el alcohol», ha subrayado.

Según ha recordado, el año pasado hubo 50.000 condenas penales por conducir con altas tasas alcoholemia, lo que supone 137 condenas penales cada día, tener antecedentes penales por conducir con una alta tasa de alcohol no es una buena tarjeta de presentación«, ha señalado.

Por otro lado, Navarro también ha recordado la obligatoriedad de llevar el cinturón, a pesar de lo cual, «uno de cada cuatro fallecidos en turismo o furgoneta sigue sin llevarlo». Por ejemplo, ha indicado que en el accidente del sábado, solo dos de los seis jóvenes lo llevaban abrochado, y uno de los dos que lo llevaban puesto salió «ileso».

Más información





Finalmente, ha avisado de que los conductores españoles tienen una «asignatura pendiente» con los sistemas de retención infantil que, según ha reconocido, son «caros» y «a veces, complicados de colocar». «Estamos hablando de niños, de tu hijo, tu sobrino, tu nieto», ha avisado.