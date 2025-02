La DGT sugiere un examen de género para obtener el carné de conducir

Patxi Fernández Viernes, 31 de marzo 2023, 12:55 Comenta Compartir

Las estadísticas de siniestralidad muestran que hay un porcentaje superior de hombres víctimas en accidentes de tráfico. En España, en el año 2019, el 79% de los fallecidos y el 72% de los heridos hospitalizados como consecuencia de un accidente de tráfico eran hombres. A su vez, los hombres presentan una tasa de fallecidos por población superior a la de las mujeres en todos los grupos de edad, encontrándose las mayores diferencias con las mujeres en los grupos de 35 a 44 años, 45 a 54 años y de 55 a 64 años (casi 7 veces superior a la tasa de las mujeres).

El mayor número de hombres fallecidos y heridos en accidentes se ha relacionado principalmente con su mayor exposición al tráfico respecto a las mujeres, y con la adopción de comportamientos de riesgo, como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o el menor uso del cinturón de seguridad.

Así se recoge en el «Estudio de la seguridad vial desde la perspectiva de género», financiado por la DGT y dado a conocer por el Portal de la Transparencia. [PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER AL INFORME]

En el mismo se recogen una serie de recomendaciones tanto desde el punto de vista educativo como a la hora de formar a los futuros conductores y renovar el permiso de conducción.

Entre las conclusiones destaca la sugerencia de incorporar módulos de género obligatorios en los programas para obtener y renovar el permiso de conducir, y en las pruebas de exámenes, que pongan en valor comportamientos «vinculados con la prudencia, el respeto a las normas, la no violencia, la tranquilidad, la paciencia, etc., y que cuestionen la representación social de la masculinidad como sinónimo de riesgo, agresividad, velocidad, etc..»

Asimismo se propone organizar talleres de sensibilización en materia de género dirigidos a las personas profesionales de las autoescuelas, y exigir un mínimo de horas de formación en igualdad como una formación transversal más, para poder ser profesor o profesora de autoescuela.

El informe de la DGT sugiere incluir, en los cursos de educación vial, técnicas de empoderamiento para las mujeres como la mejora del conocimiento del vehículo y de su capacidad de «acción-reacción».

En materia educativa, se recogen propuestas más vinculadas con el cambio de valores, y «cambio en los modelos de ser mujer y de ser hombre que se van construyendo desde el momento de nacer a través de los diferentes agentes socializadores, entre ellos, el entorno familiar y educativo».

Incluye la sugerencia de elaborar materiales de educación y programas/talleres que cuestionen ciertas representaciones del concepto de masculinidad «como sinónimo de comportamientos orientados al riesgo (no respetuosos con las normas, el gusto por la peligrosidad, etc.), tanto en ámbitos educativos como con espacios informales de chicos jóvenes».

También sugiere la elaboración de programas de sensibilización dirigidos de manera especial a grupos de hombres, que revisen el modelo de «la masculinidad» como sinónimo de comportamientos orientados al riesgo y su impacto negativo en la carretera, por ejemplo, en los ámbitos empresariales, de trabajo, dentro de los programas de prevención de riesgos laborales.

Diferencias entre hombres y mujeres

En su introducción, el estudio de la DGT recoge una serie de datos con los que demuestran que los hombres, y en particular, los jóvenes, tienden a tener conductas más agresivas en comparación con las mujeres en la mayoría de las culturas, y este factor tiene un impacto muy importante en la conducción.

Este trabajo refleja que las personas fallecidas u hospitalizadas representan el 50% según sexo, y en las no hospitalizadas, la proporción de ellas es un poco superior (54%). Ellas tendrían una mayor representación como peatonas que en el total de víctimas (conductoras, pasajeras o peatonas), donde ellas son el 30% de las personas fallecidas u hospitalizadas, y el 40% de las no hospitalizadas.

En vías urbanas, el 63% de las víctimas mujeres se desplazaban a pie, y en el caso de los hombres, el 41% en motocicleta y el 26% a pie. En vías interurbanas, el 72% de las víctimas mujeres se registran en turismo, y en el caso de los hombres, el 42% en turismo y el 30% en motocicleta.

Infracciones de tráfico

Respecto a las infracciones y sus diferencias por sexos, los conductores presentan, según el informe, un mayor número infracciones que las conductoras, tanto en víctimas fallecidas u hospitalizadas como en no hospitalizadas, sin embargo, ellos y ellas tienen una proporción similar de infracciones en víctimas fallecidas u hospitalizadas, y ligeramente superior en víctimas no hospitalizadas hombres que en mujeres.

En las mujeres, la infracción más frecuente en víctimas fallecidas u hospitalizadas es la invasión parcial del sentido contrario (11%), y en las víctimas no hospitalizadas, no mantener el intervalo de seguridad (8%) y no respetar otra regulación de prioridad (5%).

En los hombres, la infracción más frecuente en víctimas fallecidas u hospitalizadas también es la invasión parcial del sentido contrario (9%), y en las víctimas no hospitalizadas es no mantener el intervalo de seguridad (7%).