Los bulos más frecuentes en verano: ¿se puede conducir sin camiseta o con chanclas? La Guardia Civil aclara algunas de las noticias que más se repiten año tras año relacionadas con las sanciones de tráfico Siete de cada diez españoles cambiarían de ruta para no pagar peajes en las autovías

Canal Motor Lunes, 17 de julio 2023, 13:41 Comenta Compartir

Si bien se recomienda conducir en verano con ropa cómoda y que no dificulte ni impida realizar cualquier tipo de maniobra, lo cierto es que ni el reglamento ni el código de circulación recogen específicamente que nos puedan multar por conducir con este tipo de calzado o vestuario.

Año tras año, y especialmente durante estos días en los que el calor aprieta en prácticamente toda España, los conductores buscan desesperadamente la forma más cómoda y práctica de conducir. Al mismo tiempo, surgen noticias que alertan de la posibilidad de ser sancionados por ir al volante sin camiseta o con chanchas.

En este sentido, hay que aclarar que se trata de noticias no fundadas, aunque también hay que tener en cuenta ciertas precauciones. La ley no prohíbe estrictamente ninguna de estas prácticas, sin embargo la Dirección General de Tráfico (DGT) explica que puede ser peligroso y que pone en peligro la circulación. Este organismo, no obstante, recomienda a vestir con ropa cómoda y mantener una temperatura adecuada dentro del coche.

Respecto al vestuario y el calzado, no está específicamente prohibido conducir con chanclas, pero puedes ser sancionado «por no ser capaz de mantener la libertad de movimientos para controlar bien los pedales», señalan desde la Guardia Civil.

Lo que sí que puede ser objeto de multa es la conducción que ponga en peligro la seguridad. Así, el código de circulación explica en los artículos 3.1, 17.1 y 18. 1 que «toda acción que impida la conducción segura tanto para el piloto como para el resto de ocupantes del vehículo debe ser sancionada». El artículo 18.1 aclara que «El conductor del vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente en la conducción; así como cuidar la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados«.

No está específicamente prohibido conducir con chanclas, pero puedes ser sancionado por no ser capaz de mantener la libertad de movimientos para controlar bien los pedales

Si le das a RT muchos #picofollowers se enterarán 😂 #NoEsPorLaMulta



🏖 #ViajeSeguro#Vacaciones2020 🌅 pic.twitter.com/0NpjYtOzTt — Guardia Civil (@guardiacivil) July 5, 2020

Aunque en principio conducir sin camiseta no está contemplado como conducta sancionable , el hacerlo podría producir heridas en caso de activarse el cinturón de seguridad o quemaduras por la radiación del sol. Además de dificultar la conducción, puede suponer un percance mayor para el piloto en caso de avería o accidente.

Así, la temperatura ideal no debe superar los 23 grados ya que provoca somnolencia. A 35 grados, el calor puede provocar síntomas similares a una alcoholemia.

Lo que sí que puede ser objeto de multa es la conducción que ponga en peligro la seguridad. Así, el código de circulación explica en los artículos 3.1, 17.1 y 18. 1 que «toda acción que impida la conducción segura tanto para el piloto como para el resto de ocupantes del vehículo debe ser sancionada«.

Más información





Por lo tanto, si que está completamente prohibido sentarse en el coche con los pies sobre el salpicadero, en el caso de los copilotos. En este caso la Benemérita advierte que en caso de accidente una postura incorrecta en el asiento del coche podrá agravar las posibles lesiones.