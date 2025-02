Canal Motor Jueves, 30 de marzo 2023, 22:00 Comenta Compartir

El director General de Tráfico, Pere Navarro, ha advertido a los conductores de las consecuencias de no cumplir las normas de seguridad vial, con motivo del aumento de desplazamientos previstos durante la operación especial de Semana Santa.

«Como atropelles a alguien, lo dejes inválido o lo mates, es que no vas a poder dormir por la noche, no vas a poder mirarte al espejo, vas a quedar enganchado a los ansiolíticos, vas a acabar en el juzgado, vas a tener una sentencia condenatoria por conducir borracho. No vale la pena arriesgar«, ha sentenciado este jueves en declaraciones a los medios Navarro, tras intervenir en el acto de la presentación de la campaña 'Vidas en Movimiento' de la Fundación Abertis.

En la misma línea, el director de la DGT ha incidido en que «todos» los conductores saben que al «querer arriesgar» incumpliendo las normas de seguridad vial «puedes hacer daño a una tercera persona»: «Y aquí sí que tu vida se complica». Asimismo, ha recordado que llevan ya «muchos años» trabajando en la seguridad vial, por lo que «todos los conductores saben lo que se puede y no se puede hacer».

Navarro ha hecho referencia a que todos los conductores «saben que hay que ponerse el cinturón en la carretera, que si has bebido no puedes conducir, que si alguien de los que está contigo ha bebido no le puedes dejar conducir y que hay que respetar los límites de velocidad, ya que los excesos de velocidad tienen unos riesgos y consecuencias dramáticas«.

Aunque ha asegurado que España «es un referente en seguridad vial», el director de la DGT ha reconocido que «toca ahora ser un referente en movilidad segura y sostenible». «En ello estamos», ha precisado, al tiempo que ha concretado que España está «bastante por delante de Francia en el ranking europeo de seguridad vial»: «Cuando me encuentro con mi homólogo francés siempre me dice que no contamos bien los muertos«.

Operación especial para Semana Santa

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha entre las 15.00 horas de este viernes y el lunes 10 de abril una operación especial con motivo de la Semana Santa, periodo durante el cual prevé 16 millones de desplazamientos por carretera.

El dispositivo velará por la seguridad y la fluidez de quienes circulen por las carreteras y se prolongará hasta el 10 de abril porque ese día será festivo en seis comunidades autónomas (Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco), según informó este miércoles la DGT.

Como es habitual, el dispositivo se desarrollará en dos fases, que coinciden con los días de mayor número de desplazamientos y en los que se concentran casi el 90% de los movimientos previstos.

La primera comenzará a las 15.00 horas de este viernes y finalizará a las 24.00 del próximo domingo, para la cual la DGT espera 4,3 millones de viajes. Y la segunda, más importante por volumen de desplazamientos de vehículos, comenzará a partir del miércoles 5 de abril y finalizará el lunes día 10.

Más información







Desde las cuentas de Twitter @informacionDGT y @DGTes o los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011, se informará de la situación del tráfico en tiempo real y de las incidencias que puedan existir en las carreteras.