La Ley de Tráfico ha modificado seis de las 31 infracciones graves La multas graves se saldan con 200 euros y la mayoría no llevan aparejada la pérdida de puntos, en cuyo caso serían dos, cuatro o seis

J. A. POLO CÁCERES. Lunes, 1 de agosto 2022, 12:51

Seguimos analizando las reformas de la Ley de Tráfico en vigor desde el pasado 21 de marzo. Hoy examinamos el artículo 76 referido a las 31 infracciones graves, seis de las cuales ha modificado la Ley.

Esta categoría de quebrantamiento suele castigarse con multa económica de 200 euros y no todas llevan aparejada la pérdida de puntos, que en el caso de detracción son de dos, cuatro o seis.

Las nuevas tipificaciones son parar o estacionar en carriles o vías ciclistas; utilizar, sujetándolo con la mano, o manteniéndolo ajustado entre el casco y la cabeza del usuario, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce, conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil; no hacer uso, o no hacerlo de forma adecuada del cinturón, el casco o la silla infantil; no respetar las señales las órdenes de la autoridad encargada del tráfico; conducir un vehículo teniendo el permiso de conducción suspendido como medida cautelar o teniendo prohibido su uso; y circular por autopistas, autovías, vías interurbanas, travesías o túneles urbanos con vehículos que lo tienen prohibido.

Recordemos que el carnet por puntos se implantó el 1 de julio de 2006, y que el año anterior, en 2005, se registraron 4.432 muertos en accidentes de tráfico, mientras que en 2020 la víctimas mortales fueron 1.370.

En esta reforma no se ha tocado la cuantía de las multas, que siguen inalterables desde hace 13 años, según Concepción Guerrero, subdirectora adjunta de Recursos, de la DGT.

