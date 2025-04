Sustituir la lámpara de halógeno por una de led ya no es reforma de importancia Si la bombilla está homologada, no es necesario solicitar la autorización de la ITV

Desde el 5 de mayo se puede sustituir la lámpara de halógeno del faro del coche, furgoneta o camión por una lámpara de led, no siendo considerado esto una reforma de importancia y, por tanto, no es obligatorio contar con la autorización de la ITV. Esta sustitución no está contemplada para las motocicletas, cuyo cambio sería considerado una reforma de importancia y conlleva una serie de documentación.

Este cambio de norma se debe a que en el BOE del 15 de abril se publicó una resolución del Ministerio de Industria que aprueba la séptima revisión, corrección primera, del Manual de Reformas de Vehículos.

El juego de dos lámparas led viene costando unos 50 euros y deben sustituirse las H7 y HB3 por parejas, o bien las dos de luz corta o bien las dos de cruce, o las cuatro. La condición es que la bombilla esté homologada, trámite realizado ya por Philips, Osram y Bosch, entre otras.

Uno de los grandes progresos que han acontecido en la automoción ha sido el alumbrado. Hemos pasado de la lámpara de incandescencia, cuyo alcance en luz de carretera era de 50 metros, a en 1962 empezar a poner lámparas de halógeno con un alcance de 100 metros y 1.500 lúmenes. El xenón llegó en 1991, siendo el BMW Serie 7 el primer coche en España con 3.200 lúmenes y 130 metros de alcance. Los faros de led empezaron a ponerse en 1998, en el Maserati 3200 GT, con 300 metros de alcance y 6.000 lúmenes, por lo que su luz es la más blanca de todas. Y la última tecnología está en el láser, que llega a tener un alcance de 600 metros en la luz larga o de carretera, el doble que las de led.

Otra ventaja, la duración

Además de la mejora en el campo de luz existe otra ventaja, la duración, la vida útil del orden de 3.000 horas, cuando la halógena resiste solo 500 horas, aunque en el mercado hay marcas, generalmente chinas, que anuncian 50.000 horas, vida útil a todas luces engañosa.

Ello supone un ahorro, pues su duración es seis veces mayor, pues se estima que la halógena puede tener una vida útil de tres años, mientras que la led funciona durante 12 años.

Recomiendo que una vez instalada las ledes se guarde la factura de compra y la caja de envase, para poder demostrar la marca y características, por si la ITV o la Guardia Civil lo requiere.