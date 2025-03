EQV by Sortimo: la nueva camper eléctrica de Mercedes El preparador Sortimo camperiza una EQV de cero emisiones y la deja así de habitable…

A finales de 2020, la marca de la estrella lanzó la versión 100% eléctrica de su Clase V: misma calidad y espacio con dos versiones de carrocería (estándar y batalla larga), 204 CV de potencia y hasta 355 km de autonomía con cada recarga. Pues bien, los genios suizos de Sortimo han cogido ahora una unidad de este EQV para crear la fantástica Mercedes EQV camper by Sortimo.

Se trata de una de las mejores opciones que se pueden encontrar en el mercado de las casas sobre ruedas para los que, además de libertad, busquen sostenibilidad y eficiencia. Como decimos, el sistema mecánico es el mismo que equipa de serie la furgoneta que ya podemos encontrar en los concesionarios. Lo que es completamente nuevo es todo lo que monta en su interior para satisfacer las vacaciones de los afortunados propietarios.

Una camper de lujo

Lo cierto es que no le falta de nada: módulo trasero con cocina de gas, fregadero, cajones y nevera, cama inferior para dos adultos, otra cama superior desplegable para otros dos y hasta placas solares capaces de aportar hasta 400 vatios adicionales a las funciones del vehículo. Más que de sobra tanto para hacer escapadas esporádicas los fines de semana como para disfrutar de unas vacaciones bien merecidas.

Cada una de las piezas, eso sí, se ha construído empleando los materiales más ligeros posibles para no condicionar demasiado la mencionada autonomía que homologa el fabricante. No obstante, y aunque bien es cierto que como alternativa aún existe la Marco Polo diésel, si tenemos la suerte de disponer de un cargador rápido con al menos 110 kW de potencia, podemos completar el 10-80 % de la batería en apenas tres cuartos de hora. Vamos, lo que tardamos en comernos un bocata tranquilitos… ¿Quién no la querría para este verano?