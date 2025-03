Sonidos del futuro: los compositores que trabajan en el eléctrico

Juan Roig Valor Lunes, 21 de agosto 2023, 04:43 Comenta Compartir

«Para mi, como músico, partir de un lienzo en blanco es extraordinario. Dar vida al silencio sin contaminarlo es a la vez un reto y un placer», afirma Jean-Michel Jarre, uno de los pioneros franceses de la música electrónica, y el último compositor en ser reclutado por parte de un fabricante para dotar al coche eléctrico de un sonido característico.

Dejar atrás el ronroneo de los pistones y el bramido de los tubos de escape es un reto al que se enfrentan las marcas en su camino a las cero emisiones. En casi todos los demás sentidos, un vehículo limpio podría considerarse superior al térmico: no vibra al ralentí, no hay humo visible por ninguna parte y, sobre todo, no se huele.

Sin embargo, el sonido ha sido uno de los aspectos difíciles de emular. Es cierto que no existe cosa igual al repiqueteo mecánico de un V8, pero más que grabarlo y reproducirlo por los altavoces como han hecho algunos fabricantes, los eléctricos abren la puerta a la creatividad absoluta.

Una partitura en blanco es mucho más intimidante porque permite romper con un pasado de más de 100 años asociando un sonido a un vehículo. Pero BMW supo aprovechar esta oportunidad y contrató a Hans Zimmer, el compositor alemán artífice de las bandas sonoras de Gladiator, Interstellar o Dune, para dar voz a su sedán eléctrico i4 y su aceleración, que parece una nave espacial.

En el caso de la marca del rombo, Jean-Michel Jarre no hará el sonido del vehículo en movimiento, sino una señal de advertencia para que los peatones sean conscientes de la aproximación del coche –denominado VSP–, así como la melodía de bienvenida al entrar en el habitáculo.

La idea nació en el Salón del Automóvil de Múnich de 2021, cuando Jarre conoció al consejero delegado de Renault, Luca de Meo, y tomaron la decisión de trabajar juntos. Al compositor, conocido por sus sonidos futuristas de sintetizadores, le ayudaron los equipos especializados del fabricante y los responsables de UX/UI, Diseño Sonoro y Acústica Interior, Bénédicte Le Nindre, Laurent Worms y Louis-Ferdinand Pardo, respectivamente.

Las grabaciones se llevaron a cabo en el Instituto de Investigación y Coordinación Acústica (Icram) de París. El punto de partida fue el último álbum del francés, Oxymore, publicado en 2022. Según la marca, se recrearon texturas sonoras que evocaran las sensaciones deseadas: «una movilidad ligera y apacible».

Los nuevos sonidos serán desvelados en la presentación del Renault Scénic E-Tech el próximo 4 de septiembre. La marca y Jarre ya tienen previsto que continúe su colaboración de cara al futuro.