La señal V-16 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, salvo en motos

José AntonioPolo CÁCERES. Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

España es el primer país en implantar la obligatoriedad de este dispositivo luminoso y conectado desde el próximo 1 de enero de 2026.

La Convención de Viena establece que los países podrán exigir, para permitir la circulación internacional por su territorio, que el automóvil lleve a bordo un dispositivo de señalización que consistirá en una placa en forma de triángulo equilátero o en cualquier otro dispositivo de igual eficacia prescrito por la legislación del país en el que este matriculado el vehículo.

Los vehículos matriculados en otros países que circulen en situación de circulación internacional por España estarán cumpliendo la normativa si utilizan los triángulos.

Los vehículos extranjeros que circulen por España cumplirán la normativa tanto con el triángulo como con la nueva V-16

Los vehículos matriculados en España en situación de circulación internacional por otro país firmante de cualquiera de los convenios vigentes, estará cumpliendo la normativa utilizando el nuevo dispositivo de personalización de peligro V-16 luminoso y conectado, sin necesidad estar dotado de los triángulos de personalización.

El dispositivo de personalización de peligro V-16 para vehículos, que desde el 1 de julio de 2021 sustituye a los triángulos en caso de inmovilización del vehículo en la calzada, permitiendo señalizar la posición en casos de avería o accidente, sin necesidad de salir del vehículo y evitando así riesgos personales, será obligatorio en su versión dotada de conectividad desde el 1 de enero de 2026.

A partir de dicha fecha, este dispositivo luminoso y conectado será el único medio legal para la señalización de vehículos inmovilizados, por lo que los turismos, los vehículos mixtos, los autobuses y los automóviles destinados al transporte de mercancías estarán obligados a llevarlos como accesorio en su interior.

Al ser España el primer país que implanta la obligatoriedad del uso de este dispositivo, la Dirección General de Tráfico ha publicado una Instrucción con el fin de aclarar, por un lado, la obligatoriedad y las condiciones de su uso en circulación internacional de vehículos matriculados en España y, por otro, el cumplimiento de esta normativa en circulación internacional por España de vehículos matriculados en otros países.

Si bien la Convención de Ginebra no contempla ninguna norma común para las situaciones de inmovilización de vehículos en las carreteras, la Convención de Viena sí establece que los países podrán exigir, para permitir la circulación internacional por su territorio, que el automóvil lleve a bordo un dispositivo de señalización que consistirá, bien en «una placa en forma de triángulo equilátero», bien «en cualquier otro dispositivo de igual eficacia prescrito por la legislación del país en el que esté matriculado el vehículo».

Teniendo en cuenta esto, en el caso de aquellos vehículos matriculados en otros países y que se encuentren en España en situación de «circulación internacional», estarán cumpliendo la normativa si portan, o si utilizan en caso de ser necesario, los triángulos de personalización de peligro o cualquier otro dispositivo de análoga funcionalidad implementado en la normativa del país de origen.

En el supuesto de que sea un vehículo matriculado en España el que se encuentre en situación de «circulación internacional» por otro país firmante del Convenio sobre la Circulación por carretera de 1949 o del Convenio sobre la Circulación Vial de 1968, estará cumpliendo la normativa portando o, si fuera necesario, utilizando el nuevo dispositivo de personalización de peligro V-16 luminoso y conectado, sin necesidad estar dotado de los triángulos de personalización.

