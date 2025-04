DGT: ¿Cómo saber si tienes una multa pendiente?

redacción Miércoles, 11 de mayo 2022, 10:02 | Actualizado 10:22h. Comenta Compartir

¿Has cambiado de domicilio o has estado ausente un tiempo de tu casa? Si te han puesto una multa y no has recibido la notificación en tu domicilio tienes varias opciones para consultar si tienes alguna sanción de la Dirección General de Tráfico pendiente.

Si la multa nunca llega a tenerla en sus manos o rehúsa recogerla, no te has librado de ella. Al contrario, le saldrá más cara. La sanción saldrá primero publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o en el Boletín Oficial de Provincia, pero como no se suelen consultar estas fuentes por lo que caducará el plazo para pagar de forma voluntaria que, son 20 días naturales con un 50% de descuento, y ya no habrá posibilidad de recurrir. La sanción pasará a un procedimiento de apremio y, en último término, Hacienda embargará la cantidad adeudada.

La Unión de Consumidores de Extremadura, en su último boletín, nos indica que una de las opciones más aconsejables es «dirigirnos hacia el denominado como Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (Testra), la cual se da a través de la Sede Electrónica de la Dirección General de Tráfico».

El Testra es un sistema electrónico gratuito muy útil para estar al corriente de las infracciones que podamos haber cometido. No es necesario tener un certificado digital ni DNI electrónico, nos bastará con realizar una búsqueda avanzada y que teclees los dígitos de tu DNI, NIE o CIF o la matrícula del vehículo y podrás averiguar, inmediatamente, si tienes edictos (decretos) publicados, junto con la información relacionada con cada uno de ellos.

Otra opción es el Tablón Edictal Único (TEU), basta con introducir en la casilla 'Texto libre', la matrícula o el nombre y apellidos o el DNI. A continuación, hay que seleccionar en 'Materia', la opción 'Tráfico, Circulación y Seguridad Vial'. Una vez iniciada la búsqueda, en caso de tener notificaciones pendientes, aparecerá en un listado. El sistema permite descargarla.

Pero hay más posibilidades, por ejemplo, acudir a la que es la Dirección Electrónica Vial (DEV). La DEV es un servicio gratuito y completamente voluntario para los particulares. La Dirección Electrónica Vial es un buzón electrónico en el que puedes te puedes dar de alta para recibir las comunicaciones y notificaciones de manera telemática con los mismos efectos jurídicos que la notificación en papel. A partir de tu alta, es importante saber que el DEV sustituye la dirección del domicilio por una dirección de correo electrónico, por lo que, si te das de alta en este servicio, ya no recibirás las notificaciones en papel, aunque podrás darte de baja cuando quieras. En dicho correo electrónico recibirás todas las notificaciones relativas a tu permiso de conducir y a los vehículos que tengas en propiedad.

