Nuevo Santana 400 D en una demostración en la presentación. POLO

Resucita Santana con un pick-up y garantiza piezas de los modelos históricos

La factoría de Linares (Jaén) vuelve a la producción de 4x4, ahora el pick-up 400D y el 400 PHEV

J. A. Polo

BADAJOZ.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Santana, la factoría de Linares (Jaén), aquella que empezó en 1956 fabricando los Land Rover bajo licencia británica, que en 1986 fabricó el Suzuki SJ y en 2004 lanzó el Aníbal, desaparecida en 2011 siendo propietario la Junta de Andalucía.

Regresa al mercado con dos modelos: 400 PHEV y 400 D, un vehículo polivalente, disponible en versiones híbrida enchufable y diésel, que se adapta tanto a un uso profesional intensivo como al disfrute del tiempo libre en plena naturaleza.

El 400 PHEV con 120 kilómetros en modo totalmente eléctrico y más de 1.000 kilómetros de autonomía combinada. Un motor de combustión de 1,5 litros y un propulsor eléctrico de alto rendimiento, potencia conjunta de 429 CV, garantizando una respuesta inmediata y una conducción suave en cualquier entorno. Alimentado por batería de 32 kWh, permite circular sin emisiones en entornos urbanos o zonas rurales protegidas.

El 400 PHEV, con sus 5,49 metros de longitud, 1,96 de ancho y 1,95 de altura, ofrece un habitáculo espacioso y bien equipado, con pantalla táctil central de 37 centímetros, cuadro digital configurable y 28 sistemas de asistencia a la conducción (ADAS). La visión panorámica 540° permite incluso visualizar el terreno bajo el vehículo, aportando seguridad en maniobras y conducción off-road.

Por su parte, la versión diésel 400 D monta un motor de 2.3 litros, 190 CV de potencia. Se ofrecerá con transmisión manual o automática, y diferencial delantero y central, así como bloqueo electrónico de diferencial trasero opcional. Está pensado para quienes buscan robustez, simplicidad mecánica y bajo coste operativo, manteniendo las mismas capacidades todoterreno y la practicidad del diseño de doble cabina con capacidad para cinco pasajeros y completo equipamiento.

Ambos vehículos han sido concebidos para dominar cualquier superficie, con una altura libre al suelo de 24 centímetros, ángulo de ataque de 31°, salida de 26°, rampa de 39,5° y capacidad de vadeo de 0,8 metros, cifras que los sitúan entre los vehículos más capaces de su segmento. También disponen de una caja de 1.520 × 1.600 × 550 mm, con más de 1.100 litros de volumen útil, más de 800 kilos de carga y hasta 3.200 kilos de remolque. Los precios no se han facilitado.

Además, con el Grupo JPG garantiza la disponibilidad de referencias originales y una distribución eficiente. El amplio stock existente con un catálogo que llega a las 20.000 piezas cuenta con la capacidad de producir recambios mediante procesos de ingeniería inversa, lo que permite ofrecer soluciones personalizadas en cuestión de días a los modelos históricos.

