Volkswagen presenta el ID.Buzz GTX y la nueva California en The Originals Fest La Concentración Furgos, que ha cumplido veinte años, reunió a casi 1.000 furgonetas Volkswagen en la Costa Brava

M.T.R. Sábado, 15 de junio 2024 | Actualizado 16/06/2024 02:51h.

Volkswagen ha aprovechado la vigésima edición de la Concentración de Furgos para presentar sus últimas novedades: el nuevo California y el ID.Buzz GTX de batalla larga con 7 asientos y tracción total.

El ID. Buzz GTX de batalla larga tiene casi cinco metros (4,962 m.) y hasta siete plazas, este tamaño ofrece un montón de combinaciones. El incremento de la distancia entre ejes en 25 cm crea espacio para una tercera fila de asientos, proporcionando más espacio de almacenamiento, y para albergar una nueva batería más grande de 85 kWh (capacidad neta), que proporciona aún más autonomía. Dispone además de tracción total de serie: un motor eléctrico en el eje delantero y otro en el trasero se combinan para formar el sistema de tracción total con control inteligente.

Pero más allá del tamaño, que es importante, la silueta del ID. Buzz GTX invita a la conducción deportiva, algo que gracias a los 340 CV de tracción total es una realidad, con una velocidad de 160 km/h y una aceleración de 6,5 segundos de 0 a 100 km/h.

También debutó el nuevo California basado en la versión larga del Multivan. La marca ha rediseñado todas las áreas de la furgoneta camper, haciéndola más espaciosa. De hecho, equipa de serie puertas correderas en los lados izquierdo y derecho del vehículo, lo que hace que la furgoneta camper sea más flexible que nunca.

Para Volkswagen Vehículos Comerciales, la FurgoVolkswagen es uno de los eventos más esperados de todo el año. Y también el más especial, porque surge por iniciativa de los propios fans de la marca.

La FurgoVolkswagen nació de forma espontánea hace ahora 20 años y se ha convertido en una cita obligada para los amantes de las furgos Volkswagen. Desde que aquel primer año -2004-, un grupo de propietarios decidió reunirse en Sant Pere Pescador, este encuentro ha ido creciendo y cada vez son más los fans que acuden a la Costa Brava para compartir sus vivencias y disfrutar de un fin de semana de muchas actividades y, por supuesto, de las genuinas furgos.

Desde el primer momento, Volkswagen Vehículos Comerciales ha apoyado la iniciativa. En 2004 ya fue un éxito de participación y, desde entonces, la cita se ha convertido en una referencia para todos los propietarios de furgonetas Volkswagen.

Sólo cinco años más tarde, en 2010, se superaron por primera vez los 3.000 asistentes y el número de furgonetas se disparó hasta las 532. Desde entonces, la Furgovolkswagen no ha dejado de crecer en número de participantes. En 2019 se alcanzó la mayor cifra de participación: más de 6.000 aficionados acudieron con 800 furgonetas.

La pandemia obligó a cancelar la edición de 2020, que se retomó en 2021 en formato virtual. En 2022, se cumplió la mayoría de edad de la concentración y en 2023 se batió un récord de participación que este año se ha vuelto a superar al alcanzar una cifra cercana a las 1.000 furgos y 7.000 personas.

Durante el fin de semana del 7 al 9 de junio los participantes han podido participar en muchas actividades. El tradicional concurso de disfraces de furgos ha tenido este año como temática los Juegos Olímpicos. Uno de los momentos más especiales de este año fue, sin duda, el que generó el concierto sorpresa ofrecido por Macaco la noche del sábado.

Hace tres años Volkswagen Vehículos Comerciales rebautizó con el nombre de The Originals Fest a esta tradicional concentración anual. 'The Originals' es la comunidad online para propietarios de vehículos de la marca, un punto de encuentro en el que pueden disfrutar de experiencias exclusivas, compartir sus historias con otros propietarios o disfrutar de descuentos exclusivos en las mejores marcas outdoor. Desde su nacimiento en 2021, la comunidad ha ido creciendo y ya son más de 3.400 las personas que forman parte de 'The Originals'.