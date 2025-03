Las ventajas de visitar y disfrutar de un parque de atracciones con tu camper

Noelia Soage Viernes, 5 de mayo 2023, 23:26 Comenta Compartir

Si no es la primera vez que visitas un parque de atracciones, seguro que te has fijado que, al acceder al parking, hay una zona específica para estacionar quienes viajan en autocaravana o camper. No obstante, al igual que los que entran en el recinto en su coche o moto, simplemente dejarán esa jornada su coche, disfrutarán del parque, y se irán a su casa, área de autocaravanas o camping que tengan reservado. Pero, ¿sabías que existe una alternativa mejor? O que, en el caso de estar de ruta con tu camper, ¿no tendrías porqué dejar de lado un plan como este por ir con un vehículo de estas dimensiones? De hecho, no se me ocurre un mejor plan para disfrutar con la familia, ¡y tu mascota tampoco será un inconveniente! Te cuento todos los detalles.

PortAventura World (PortAventura Park, PortAventura Caribe Aquatic Park y Ferrari Land) cuenta dentro de sus intalaciones con un parking exclusivamente pensado para quienes quieren visitan el resort pero viajan en autocaravana y camper. Simplemente con reservar un par de días antes de la visita (el precio incluye el pernocte, el acceso a todas las instalaciones del parking, a los servicios de piscina, bares, restaurantes, etc., del Hotel Gold River, y, por supuesto, las entradas del parque o parques que quieras visitar) será suficiente. El acceso es muy rápido y cómodo (check-in a partir de las 10 horas), y una vez que hayas elegido tu zona, podrás disfrutar desde ese instante de todo.

Ampliar Parking Caravaning de PortAventura p.F.

En concreto, cuando llegas al parking, estacionas en una pequeña zona fuera de las barreras para realizar el check-in en la recepción. Una vez verificados con el número de localizador, el equipo del estacionamiento te explica el funcionamiento de este espacio. Lo único malo, es que solo se permite una estancia máxima de 2 noches, algo que quizás para los verdaderos apasionados de los parques de atracciones será hasta poco tiempo. Eso sí, todo tiene su lado bueno. Y es que el último día de tu reserva, podrás salir y acceder al parking habitual de los parques de manera gratuita por la barrera manual con un ticket que se te entregará el primer día. Es decir, aunque solo puedas quedarte dos noches, podrás disfrutar de 3 días de parque si así lo quisieras.

Antes de nada, puntualizar que esta opción es perfecta para parejas, amigos o familia que viajen juntos, sobre todo, porque es una alternativa menos conocida pero que te ayudará a que las vacaciones sean más económicas ahorrando en alojamiento, transporte y comida si así lo deseas. Puedes entrar y salir del parking, y de los parques, tantas veces al día como quieras o necesites. Además, tal y como adelantaba anteriormente, si viajas con mascota, tampoco será un problema. Esta área acepta mascotas siempre que se presente toda la documentación sanitaria en vigor de la mascota, en especial, la cartilla de vacunación. Mientras estés en el parque, o bien puedes dejarla en el interior del vehículo (¡Cuidado en época de calor!), o la mejor opción a mi parecer: en la guardería de animales.

Ampliar Estacionamiento y servicios del área de Caravaning P.F.

Si viajas en autocaravana con todo lujo de detalles, posiblemente no lo notarás, pero el parking cuenta con conexión wifi, duchas, lavabos, puntos de corriente eléctrica, grifos de agua potable y desagüe para vaciado de aguas grises o negras. También hay otros servicios por los que hay que pagar: máquinas de autoservicio, lavadora y secadora con cargo por uso.

¿Qué más se puede pedir? Las plazas en las que se estaciona son amplias, y las instalaciones de los baños y duchas, como las de un hotel de lujo, siempre muy bien acondicionadas y limpias; y la zona muy segura y tranquila. Bien es cierto que es un área para pernoctar, es decir, no se puede desplegar el toldo ni hacer barbacoas, pero sí que puedes, respetando siempre el descanso y espacio de los demás, cocinar y disfrutar de la brisa marina del atardecer con las puertas del vehículo abierto, e incluso poner una pequeña mesa fuera.

Ampliar Camino al área de autocaravanas de PortAventura P.F.

Así que, una vez que está todo acomodado en el parking y estáis preparados para disfrutar de un día en PortAventura, solo me queda decir.. ¡A qué estáis esperando! Solamente un paseo de unos 10 minutos siguiendo una línea azul os separan de las decenas de atracciones y espectáculos que ofrece este resort. Y según la época del año en la que te animes a ir, tendrás mayores ventajas.

En verano, sumamos el parque acuático; y, a partir de la primera mitad de este 2023, inaugurarán la primera montaña rusa dark ride del mundo, 'Uncharted', desarrollada en alianza con Sony Entertainment y con una inversión superior a los 25 millones de euros. La nueva atracción ofrecerá un recorrido lleno de adrenalina de cerca de 700 metros, a más de 12 metros de altura y 5 aceleraciones, lo que la convierte en única en Europa.

