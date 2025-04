Ventajas, y desventajas, de tener una moto eléctrica

N. S. Miércoles, 13 de septiembre 2023, 10:00 Comenta Compartir

La moto eléctrica se ha convertido en una realidad cotidiana en las ciudades. La optimización y desarrollo de baterías más eficientes para mejorar la autonomía, los estudios dinámicos de los sistemas de propulsión, la mejora en las prestaciones y la entrega de potencia o la implementación de sistemas de seguridad son algunas de los progresos que pasan de forma continua de los circuitos a nuestras calles.

José María Riaño, secretario general de Anesdor (Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas), ha destacado que «la moto eléctrica es un vehículo perfecto para circular en ciudad. Combina las ventajas ambientales que presenta la tecnología eléctrica y las de movilidad intrínsecas de la moto: contribución a la descongestión del tráfico, reducción de los tiempos de desplazamiento y ahorro económico para los usuarios tanto en la adquisición como en el mantenimiento».

«No obstante, cabe destacar que en el ámbito urbano la gran mayoría de las motos de combustión que circulan son pequeñas, con consumos por debajo de los 2 litros, lo que las convierte en vehículos extremadamente eficientes en este sentido y con una huella ambiental muy baja en comparación con otros medios de transporte», ha asegurado.

La moto eléctrica tiene una serie de ventajas respecto a otros vehículos eléctricos en el 'sharing', pero también a nivel de particulares. Son unos vehículos más económicos y el aumento de precio de la tipología eléctrica no es tan alto. Además, el hecho de que puedan conectarse a enchufes convencionales y la batería sea extraíble ayudan de forma significativa al usuario.

Alternativa real

Entre las ventajas de este medio como transporte están el ahorro en combustible e impuestos: recargar una moto eléctrica es más barato que llenar el depósito de gasolina en una moto convencional. Además, el hecho de no generar emisiones contaminantes puede hacer que ahorremos dinero en impuestos municipales.

Las motos eléctricas necesitan de menos cuidados y revisiones; al no llevar gasolina ni aceite no genera olores a estos compuestos, son vehículos muy silenciosos y no cuenta con componentes que puedan lastimar a los pasajeros, como los tubos de escape de las motos convencionales. Asimismo, no generan emisiones contaminantes y evitan la contaminación acústica. Y, quizás, la más importante, lucen la etiqueta CERO de la Dirección General de Tráfico (DGT), la cual les permite obviar todas las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones en las grandes ciudades.

No obstante, los detractores consideran como gran desventaja su precio. Por norma general, la tarifa de compra resulta algo más elevada; pero si se tiene en cuenta que el mantenimiento y el riesgo de averías es menor, ese sobrecoste queda amortizado a medio plazo. Además las motos eléctricas cuentan con interesantes subvenciones contempladas en los planes de ayudas del Gobierno.

También la principal desventaja de las motos eléctricas es el relativo a su autonomía de funcionamiento. Si bien esta autonomía resulta suficiente para el uso de la moto eléctrica por ciudad, para recorrer largas distancias es un tanto escasa. Son varios los factores que intervienen en la autonomía de la moto eléctrica como el tipo de circuito, los tramos de desnivel, la velocidad media, el peso y el freno regenerativo, el cual permite transformar la energía cinética en eléctrica. Incluso la temperatura afecta de manera negativa en la capacidad de la batería de la moto eléctrica, especialmente en las épocas de frío. Todos los aspectos comentados anteriormente condicionan el rendimiento de la moto eléctrica, haciendo que, de una forma u otra, sea necesaria una mayor cantidad de paradas en el camino para recargar la moto eléctrica.

Más información





Por último, una de las mayores quejas de los usuarios radica en la dificultad para encontrar tomas de corriente con las que recargar la moto eléctrica durante sus trayectos a media y larga distancia por la red de carreteras de España.

Temas

Red eléctrica