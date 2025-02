Qué hacer si tu vehículo ha sufrido una riada o inundación

Santiago de Garnica Cortezo Viernes, 20 de octubre 2023, 15:29 Comenta Compartir

El impacto en un automóvil de una inundación depende de la altura del agua. De hecho, el agua es un líquido incompresible y cuando penetra en la cámara de combustión, el motor ya no podrá comprimirlo, lo que conlleva el riesgo de torcer las bielas. Por eso es muy importante no arrancar un vehículo que está lleno o que se ha llenado de agua: no hay que tocar nada y llamar a un taller.

Para un motor sin electrónica, las piezas periféricas son recuperables, por lo que el mayor impacto estará a nivel del bloque motor (si ha entrado agua en la cámara de combustión). No obstante, es necesario comprobar que el agua no haya podido penetrar en la caja de cambios y en los componentes eléctricos como el motor de arranque, el alternador, la bomba de agua, el compresor…. También es importante revisar la cremallera de dirección.

Para los modelos actuales, llenos de electrónica, si el agua ha llegado al nivel de la banqueta del asiento, el vehículo se considera no reparable: bajo los asientos suelen situarse las cajas electrónicas, y equipos como pretensores de cinturones de seguridad y sensores que pueden verse afectados por el agua. En realidad, el vehículo no es irreparable, pero el precio de la intervención será muy superior a su valor.

Como hemos indicado anteriormente, si su vehículo está lleno de agua, no intente arrancarlo, llame a un especialista. Para recuperar un vehículo inundado, lo primero que hay que hacer es desconectar la batería y comprobar el nivel del agua. Este nivel de agua permite identificar los componentes que deben ser recuperados. El procedimiento clásico para purgar un motor lleno de agua es desenroscar los inyectores (para motor diésel) o las bujías (para motor de gasolina) y girar el motor de arranque. Así los pistones expulsarán el agua de los agujeros en la culata.

Es muy importante controlar, secar o cambiar todos los componentes de la línea de entrada de aire. Luego hay que vaciar todos los líquidos del motor (aceites, refrigerante) y volver a ponerlos a nuevo. Si hablamos de ordenadores y sensores, es aún más aconsejable acudir a un especialista. De hecho, cuando el sistema electrónico se ve afectado, todos los componentes deben revisarse uno por uno y con delicadeza. Hay que limpiar cuidadosamente los circuitos impresos, contactos, sensores, botones... Es decir, un trabajo de especialista.

Como conclusión, evite absolutamente conducir sobre agua estancada incluso en 15 centímetros de agua con un vehículo que no esté preparado para ello. De hecho, el agua se filtra en las tomas de aire ubicadas más o menos al nivel de la óptica. Con agua en el motor, la compresión de aire ya no se puede realizar con normalidad. Si tiene un automóvil moderno al que le ha entrado agua hasta el nivel de la base del asiento, es mejor que lo venda o que se lo reembolse el seguro, si le cubre esta contingencia.