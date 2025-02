Valladolid se prepara para acoger el próximo domingo la novena edición de Motor Vintage

Santiago de Garnica Cortezo Sábado, 24 de septiembre 2022, 22:58 Compartir

El próximo domingo 2 de octubre, el Paseo Central y Acera de Recoletos, volverá a convertirse en un museo vivo de la historia de la automoción en una nueva cita del Valladolid Motor Vintage.

Es un encuentro multitudinario, con cerca de quinientos vehículos y más de quince mil espectadores, en anteriores ediciones, que disfrutan de un soleado domingo, con entrada libre en toda la extensión de la palabra, que se mezclan con aficionados adictos al motor, jóvenes y mayores con vehículos atractivos y buena música de décadas pasadas. Un menú, sabroso y picante para degustar en un Valladolid que, ayer y hoy, es una ciudad del automóvil, ese automóvil que ha llevado la vida y la comunicación entre ciudades y, en definitiva, entre personas. Y es ese ayer el que el VMV quiere por unas horas hacer renacer ante los ojos de mayores y pequeños convirtiendo la Plaza de Zorrilla, el Paseo Central del Campo Grande y la Acera de Recoletos, en una inmensa vitrina para admirar, comparar, conocer, o discutir.

Y ceder al placer de ver vehículos de muy diferentes épocas, marcas, géneros, modelos prestigiosos o más humildes, de dos o de cuatro y hasta de seis ruedas. A lo largo de las ocho ediciones hemos visto ejemplares de marcas muy distintas, de Hispano Suiza, Buick, Delage, Jaguar, Aurburn, Lotus, MG, Mercedes, Ferrari, Morris, Simca, Seat, Peugeot, Renault, Volkswagen, Willys Jeep… Y también en dos ruedas, BSA, Harley-Davidson, Motobécane, Terrot, Triumph… sin olvidar las scooters Vespa o Lambretta, ni tampoco los tractores o camiones, que siempre despiertan admiración y reconocimiento por parte de aficionados y organizadores que saben que mover uno de estos vehículos no es tarea fácil.

Cultura y convivencia

Participar en el VMV, es una forma clara de mostrar el aspecto social y cultural que acompaña al interés por los vehículos clásicos y antiguos. Hoy, más que nunca, hay que concienciar a la administración y a la sociedad en general de la importancia de este Patrimonio Histórico. Por ello es importante también que los participantes respeten todas las indicaciones de la organización en cuanto a comportamiento, evitando acciones que perjudiquen la imagen del encuentro y del resto de participantes.

Los vehículos antiguos y clásicos cuentan una historia, atraen simpatía. En un mundo cada vez más difícil, estos vehículos son uno de esos baluartes de la libertad, con el que, personas muy diferentes pueden acercarse, conocerse.

La inscripción es gratuita y se puede realizar online PINCHANDO AQUÍ, hasta las 12 de la noche del miércoles 28 de septiembre, en que se cierra el plazo. Es importante subrayar que no se admiten vehículos en el recinto del VMV no inscritos o que no está confirmada su inscripción por la organización.

Esta novena edición cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid, Mapfre, Fundación Michelin, y Lexus, y con la colaboración de Coca-Cola, y Rock on Wheels España.

En el Paseo Central y Acera de Recoletos el próximo domingo 2 de octubre, de 11 a 14,30 horas, vive experiencias, conoce gente que comparte tu pasión. No dejes pasar la oportunidad, no dejes de ser protagonista en este gran encuentro que es el Valladolid Motor Vintage.