Valladolid Motor Vintage, llega la gran fiesta de los antiguos y clásicos

Marcas de prestigio, como Hispano Suiza, no faltan en esta cita

Santiago de Garnica Cortezo Viernes, 22 de septiembre 2023, 16:01

El Valladolid Motor Vintage, la concentración de vehículos de motor clásicos y antiguos organizada por El Norte de Castilla, se celebrará en pleno centro de la capital del Pisuerga, el próximo domingo 1 de octubre, en el bello marco del Paseo Central del Campo Grande y Acera de Recoletos.

A lo largo de sus nueve ediciones anteriores, esta cita no solo se ha convertido en la de mayor número de participantes de toda Castilla y León, sino en una referencia a nivel nacional por la variedad de marcas y tipos de vehículos, que le da una especial personalidad.

Así se pueden encontrar desde exclusivos ejemplares de las primeras décadas del siglo XX, con firmas conocidas de automóviles como Rolls, Bentley, Hispano Suiza, o Delage, junto a las de motos como Royal Enfield, Indian o Harley Davidson, hasta prestigiosos deportivos de los años sesenta a noventa de marcas como Triumph, MG, De Tomaso, Maserati, Jaguar o Ferrari, pasando por clásicos populares de Citroën, Ford, Peugeot o Renault, cuyo 4/4 CV está de cumpleaños: la primera unidad fabricada en Valladolid se vendía, precisamente, en el mes de octubre de 1953, hace exactamente setenta años.

Los Renault 4/4 españoles en su cuna, celebran este año su setenta aniversario S. G.

El VMV 2023, contará además con la presencia de una representación de Seat Históricos, también con modelos que este año celebran el aniversario de su nacimiento.

Pero eso no es todo. El aficionado también puede encontrar tractores de más de un siglo de antigüedad o camiones y vehículos militares de hace sesenta años. La lista es larga, la variedad, infinita.

Riqueza en la variedad

Esta variedad de ejemplares y de aficionados, muchos de los cuales acuden disfrazados, es la gran riqueza de la cita. Una variedad que no supone, ni mucho menos, confusión, pues el público asistente (más de quince mil personas) puede contemplar los vehículos expuestos cuidadosamente ordenados por marcas y tipos.

Seat Históricos volverá en esta décima edición S. G.

A medida que los coches eléctricos se generalizan, el atractivo de los clásicos no hace más que crecer en todos los países. Cada vez hay más gente interesada en los vehículos antiguos. Y están interesados en algo más que lo que un coche de colección puede alcanzar en una subasta. Hay varias razones para ello.

De entrada, un vehículo clásico es más que un coche, también es una historia. Cada automóvil clásico cuenta la de su fabricante y transmite el espíritu de su época. Y al tiempo la de sus propietarios. Esto es algo que ningún coche moderno puede igualar. A menudo son relatos personales que tratan de las duras experiencias de individuos, no de corporaciones multinacionales. La vida de un coche clásico también puede caracterizarse por la historia de una época y un lugar. Al coleccionar o conservar coches antiguos, los entusiastas mantienen vivo el pasado.

Y un espíritu diferente. En el momento actual la producción en masa a bajo costo puede tener sus ventajas, pero la estética rara vez es una de ellas. Esto es igualmente cierto para los automóviles. Los coches modernos pueden ser elegantes y aerodinámicos, pero no tienen la personalidad de los antiguos. Incluso aquellos producidos en masa hace décadas, parecen más hechos a mano, algo así como el equivalente a un mueble antiguo heredado de nuestros seres queridos. Y es que proceden de una época en la que las herramientas analógicas todavía desempeñaban un papel clave en la ingeniería. Un coche antiguo suele tener más personalidad que su homólogo moderno, responde más al criterio de su creador que a los de marketing o la uniformidad que lleva en muchos casos el diseño asistido por ordenador. Así, cuando miras un vehículo clásico, a menudo sabes exactamente qué coche estás mirando.

La variedad de tipos de vehículos es parte del atractivo S. G.

El placer de compartir

Para la mayoría de las personas, un hobby es el resultado de una pasión. Y cuando algo nos apasiona, queremos compartirlo. Los vehículos antiguos son un gran tema de conversación. Están lo suficientemente alejados de la experiencia cotidiana como para que la gente sepa muy poco sobre ellos, lo que puede dar lugar a conversaciones interesantes.

Y esa es la razón, la esencia del Valladolid Motor Vintage, que cuenta con el patrocinio de Mapfre, Fundación Michelin, Lexus y Red ITV Itevelesa, y con la colaboración de Coca-Cola y Rock on Wheels España.

Y esta cita abre las puertas para sacar a pasear, para mostrar el vehículo de colección, moto o coche, y disfrutar de los recuerdos, del espectáculo y la música en compañía de decenas de coleccionistas que comparten la misma pasión. Además, para dar aún más fuerza y personalidad a ese ambiente especial, propietarios, acompañantes y público son invitados por la organización a disfrazarse acorde con la época de su vehículo o del ambiente.

Público y participantes son invitados a disfrazarse S. G.

Cómo participar

Para poder participar lo primero, además de contar con un vehículo a motor fabricado antes de 31 de diciembre de 1993, es condición sine qua non inscribirse antes de la medianoche del miércoles 27 de septiembre. Esta inscripción, gratuita, no solo es obligatoria, sino que además ha de estar confirmada su aceptación por parte la organización. Sin estos dos requisitos, no se permitirá el acceso al VMV.

La inscripción se puede realizar online en el enlace: https://vmv.elnortedecastilla.es/

