El truco infalible para que los faros del coche luzcan como nuevos

Una buena iluminación es fundamental para garantizar una conducción lo más segura posible, no únicamente por la noche, sino también cuando las condiciones meteorológicas son adversas. Por eso es fundamental vigilar su limpieza, tan importante como la del parabrisas o las escobillas. De hecho, es posible recuperar su transparencia original y dejarlos como nuevos.

Según explica Rubén Fidalgo, experto de Autocasión, en la actualidad, desde hace ya casi dos décadas, los cristales de los faros de los coches han dejado de ser de vidrio. En su lugar se utiliza un material plástico, normalmente policarbonato, que es más ligero, barato y no produce cortes tan graves en caso de atropello. El problema de este material es que se degrada con la radiación solar y también con la erosión que producen los impactos con insectos, gravilla, polvo, los rodillos de los autolavados, etc.

A medida que se degradan, los faros de material plástico pierden transparencia y esto genera dos problemas. El primero y más visible es que afean el aspecto del coche y lo hacen parecer viejo y descuidado. El segundo, y más importante, es que reducen mucho la eficacia del faro y, además de ver peor nosotros, suelen producir deslumbramiento al resto de conductores al generar haces de luz dispersa (haces de luz que salen dirigidos en todas direcciones debido a reflejos y difracciones en el cristal).

Cómo se pulen los faros del coche

Por suerte, el material sintético de estos faros es más fácil de pulir que el cristal, de modo que podemos recuperarlos y dejarlos como nuevos en la mayoría de los casos. Por internet circulan cientos de mitos y trucos para hacerlo: que si con pasta de dientes y bicarbonato, que si con toallitas húmedas de esas de los bebés… el consejo del experto es que te olvides de todos ellos. Un faro nuevo puede llegar a costar más de 1.000 euros, un pulido profesional no suele pasar de 30 euros y los productos especiales para pulirlos nosotros mismos apenas cuestan 15 euros. ¿De verdad te vas a arriesgar a estropear por completo el faro por ahorrarte 8 o 10 euros? No merece la pena. Lo mejor es que paguemos los veinte o treinta euros que cobra un profesional por hacer el trabajo. No es difícil hacerlo, pero es laborioso y, si no sabemos, podemos meter la pata. Si aun así quieres hacerlo tú mismo, es importante que sigas estos consejos.

Lo primero que debemos saber es que no basta con pulir el faro. Si sólo hacemos esto, recuperaremos su aspecto nuevo, pero durará poco. Después de pulir el faro para eliminar esa capa dañada por el tiempo, es necesario aplicar un producto que lo que hace es endurecer la nueva capa de material que sacamos a la superficie tras el pulido. Sólo así el faro durará en buen estado más que sólo unos meses.

En el mercado existen varios productos para el pulimento de los faros. Realmente, el pulimento es lo de menos, prácticamente nos valdrá cualquiera, incluso usando la típica cera o reparadores de arañazos de la carrocería conseguiremos dar lustre a la cubierta del faro. Lo importante es el segundo tratamiento, ahí sí debemos elegir un producto de calidad y específico para eso.

