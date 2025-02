Más de tres millones de coches usados presentan algún vicio oculto

A. Noguerol Lunes, 3 de abril 2023, 00:07 Comenta Compartir

Más de tres millones de vehículos esconden algún tipo de riesgo que debería ser revelado por el vendedor, como la información de que han sido importados; que han sufrido accidentes o daños; que presentan inconsistencias de kilometraje, o bien que han sido registrados para usos alternativos, como taxi.

En la comunidad de Andalucía, concretamente, más de medio millón de estos vehículos, uno de cada seis presentan, al menos, alguno de estos vicios ocultos, o incluso varios.

Según CARFAX, prácticamente uno de cada dos coches (48 %) con al menos un riesgo, como accidentes o daños previos, inconsistencias en el kilometraje, etc., tiene 15 años o más. Además, cuatro de cada cinco (un 80 %) de los vehículos que presentan inconsistencias de kilometraje pertenecen a este segmento de 15 años o más de antigüedad, de igual forma que dos de cada cinco turismos (un 41 %) con accidentes previos o daños datan de 2008 o incluso de antes.

A la hora de adquirir un coche usado, una práctica muy extendida en España por varios factores como el aumento del precio medio de los vehículos nuevos, la ausencia de incentivos fiscales y el cada vez más alto coste de la vida, el riesgo de comprar un modelo que haya sufrido daños crece un 50 % en turismos de entre 9 y 11 años de antigüedad, con respecto a los que tienen entre 6 y 8 años.

Estas alarmantes cifras presentan un problema añadido para este segmento de vehículos: según el Círculo Neutral in Motion, muchos de estos turismos circulan por nuestras carreteras sin etiqueta medioambiental y un 29,5 % tendría serios problemas para acceder a las Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que, desde el pasado 1 de enero, regulan el acceso a las ciudades de más de 50 000 habitantes.

Según ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), casi dos de cada tres coches (un 64,7 %) circulan sin etiqueta medioambiental o lo hacen con la B (la menos eficiente de todas).

En el mercado de coches de segunda mano u ocasión comparar entre diferentes concesiones es complicado, puesto que nunca encontrarás el mismo vehículo. Un mismo modelo tendrá más o menos km y años, colores distintos, todo tipo de equipamiento y, por lo tanto, precios diferentes. Por ello, en el mercado de ocasión el dilema principal está entre los modelos. Cuando te gustan dos marcas y/o modelos similares, según corroboran algunas encuestas, el diseño y el precio son los principales detalles que nos ayudan a decantarnos por uno u otro. Una vez eliges tu vehículo de ocasión, el siguiente paso es revisar que todas las funciones y documentación del vehículo sean las adecuadas.

Cuando buscamos un coche de segunda mano hay que fijarse en varios detalles, como el estado de la carrocería (abolladuras, arañazos, etc.). Y, por último, pero no menos importante, el interior de vehículo, comprobando el desgaste del volante, pedales y asientos podemos determinar qué tipo de uso se le ha dado al vehículo. Como paso final, antes de firmar, te recomendamos solicitar ver cierta documentación para asegurarse de que el coche está en regla y libre de cargos o embargos, sobre todo cuando la venta es por parte de particular. Algunos de estos documentos son el libro de mantenimiento, en el que podrás ver las revisiones efectuadas, y el informe de tráfico. Así las cosas, conocer la información vital de un coche con informes como los que proporciona CARFAX, el mayor proveedor de historiales de vehículos en España y Europa, resulta fundamental para minimizar los riesgos de alargar la vida útil de un turismo que presente daños o vicios ocultos que pongan en riesgo la seguridad propia y la de otros conductores y acompañantes.