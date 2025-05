Todoterrenos, los últimos dioses en reinar fuera del asfalto

Limitaciones

La Ley de Montes (43/2003) establece la prohibición expresa de circular por pistas no asfaltadas a cualquier vehículo a motor particular -solo se lo permite a servicios forestales y de extinción de incendios-. Sin embargo, las comunidades autónomas tienen potestad para ser más o menos permisivas. En Castilla y León, por ejemplo, sí se puede circular por pistas y caminos si no hay riesgo de incendio, con menos de cinco vehículos y velocidad de 40 km/h. En el otro lado del espectro se encuentra Madrid, que prohíbe la circulación sin permiso.